秋泳愚在台灣認出粉絲！呆萌喊「她跟我一起飛來，就坐我旁邊」

南韓新生代人氣演員秋泳愚（又譯：秋英宇）8日在國立臺灣大學綜合體育館，盛大舉辦粉絲見面會。他首次來台舉辦專場，帶來多樣化的才藝，能歌又善舞，甚至超級寵粉，趁著中間環節下台與觀眾互動，自拍、合照、比愛心樣樣來，還當場認出一起飛來台灣的韓國粉絲，引起陣陣驚呼聲。

秋泳愚唱著〈那些年〉登台。



秋泳愚以一身帥氣黑色西裝造型驚喜現身，為台灣粉絲獻上精心準備的舞台，獻唱台灣青春電影《那些年，我們一起追的女孩》的經典主題曲〈那些年〉揭開序幕，聊到開場演唱的〈那些年〉，他坦言自己很喜歡這首歌，並幽默表示雖然平時在朋友與工作人員面前練唱都很有自信，「但在粉絲面前唱的時候，真的好害羞喔！」反差萌瞬間圈粉無數。

秋泳愚來台吃了很多美食。



過去雖去過高雄，但台北是第一次，秋泳愚特地提前來到台北遊玩，「天氣很好，食物都超合我胃口」，他大啖小籠包、牛肉麵、火鍋、胡椒餅、地瓜球、雞排、珍珠奶茶等人氣美食，害羞笑說：「感覺自己好像胖了！」旅程間他特別前往九份放天燈，只是爆笑的是，走在路上卻看到自己的天燈墜地，所幸主持人反應極快告訴他「這代表你的願望快實現了」。

活動特別安排秋泳愚穿著台灣學生制服的環節，他套上一襲學生制服，騎著腳踏車帥氣登場，引發現場尖叫聲不斷，現場有求必應、展現帥氣酷帥的POSE、可愛的表情、空氣壁咚，讓全場粉絲紛紛拿出手機記錄下這難得的畫面。而他同時也與粉絲近距離互動，除了下台繞場，還邀請粉絲上台。

秋泳愚記憶力驚人，在台灣活動上認出韓國粉絲。



秋泳愚展現驚人記憶力，當一名幸運韓國粉絲被抽上台時，他驚呼：「姐姐！」認出女方就是跟他一起坐飛機來台的粉絲，呆萌地介紹：「她跟我一起飛來的，就坐在我旁邊位置！」掀起台下陣陣驚呼聲。

接近活動尾聲，秋泳愚真摯地向所有支持胡椒（官方粉絲名聲）表達感謝「首先想要謝謝來自各地的粉絲們，這一次的台北站是很特別的回憶，有一半的時間來旅遊、另一半的時間是與胡椒們見面，一想到12月又會造訪台灣，真的很心動，期待之後再見面的日子。」並帶來了歌曲〈If only time could stop〉，活動在感性的氣氛下落幕。