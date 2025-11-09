ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

謝侑芯閨密怒發律師函！
中颱鳳凰最新路徑曝光
Andy消失72小時「快承不住壓力」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

范姜彥豐 張震 凌漢 安歆澐 劉德華 劉嘉玲 黃明志 鄭家純

秋泳愚在台灣認出粉絲！呆萌喊「她跟我一起飛來，就坐我旁邊」

記者吳睿慈／台北報導

南韓新生代人氣演員秋泳愚（又譯：秋英宇）8日在國立臺灣大學綜合體育館，盛大舉辦粉絲見面會。他首次來台舉辦專場，帶來多樣化的才藝，能歌又善舞，甚至超級寵粉，趁著中間環節下台與觀眾互動，自拍、合照、比愛心樣樣來，還當場認出一起飛來台灣的韓國粉絲，引起陣陣驚呼聲。

▲▼秋泳愚在台灣認出粉絲！呆萌喊「她跟我一起飛來，就坐我旁邊」。（圖／D-SHOW提供）

▲秋泳愚唱著〈那些年〉登台。（圖／D-SHOW提供）

秋泳愚以一身帥氣黑色西裝造型驚喜現身，為台灣粉絲獻上精心準備的舞台，獻唱台灣青春電影《那些年，我們一起追的女孩》的經典主題曲〈那些年〉揭開序幕，聊到開場演唱的〈那些年〉，他坦言自己很喜歡這首歌，並幽默表示雖然平時在朋友與工作人員面前練唱都很有自信，「但在粉絲面前唱的時候，真的好害羞喔！」反差萌瞬間圈粉無數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼秋泳愚在台灣認出粉絲！呆萌喊「她跟我一起飛來，就坐我旁邊」。（圖／D-SHOW提供）

▲秋泳愚來台吃了很多美食。（圖／D-SHOW提供）

過去雖去過高雄，但台北是第一次，秋泳愚特地提前來到台北遊玩，「天氣很好，食物都超合我胃口」，他大啖小籠包、牛肉麵、火鍋、胡椒餅、地瓜球、雞排、珍珠奶茶等人氣美食，害羞笑說：「感覺自己好像胖了！」旅程間他特別前往九份放天燈，只是爆笑的是，走在路上卻看到自己的天燈墜地，所幸主持人反應極快告訴他「這代表你的願望快實現了」。

活動特別安排秋泳愚穿著台灣學生制服的環節，他套上一襲學生制服，騎著腳踏車帥氣登場，引發現場尖叫聲不斷，現場有求必應、展現帥氣酷帥的POSE、可愛的表情、空氣壁咚，讓全場粉絲紛紛拿出手機記錄下這難得的畫面。而他同時也與粉絲近距離互動，除了下台繞場，還邀請粉絲上台。

▲▼秋泳愚在台灣認出粉絲！呆萌喊「她跟我一起飛來，就坐我旁邊」。（圖／D-SHOW提供）

▲秋泳愚記憶力驚人，在台灣活動上認出韓國粉絲。（圖／D-SHOW提供）

秋泳愚展現驚人記憶力，當一名幸運韓國粉絲被抽上台時，他驚呼：「姐姐！」認出女方就是跟他一起坐飛機來台的粉絲，呆萌地介紹：「她跟我一起飛來的，就坐在我旁邊位置！」掀起台下陣陣驚呼聲。

接近活動尾聲，秋泳愚真摯地向所有支持胡椒（官方粉絲名聲）表達感謝「首先想要謝謝來自各地的粉絲們，這一次的台北站是很特別的回憶，有一半的時間來旅遊、另一半的時間是與胡椒們見面，一想到12月又會造訪台灣，真的很心動，期待之後再見面的日子。」並帶來了歌曲〈If only time could stop〉，活動在感性的氣氛下落幕。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

秋泳愚秋英宇

推薦閱讀

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡　律師揭調查現況

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡　律師揭調查現況

4小時前

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭：形象非常扣分

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭：形象非常扣分

11/8 13:46

紐約驚見「超帥外送員」竟是金馬影帝！　張震真實反應曝：我在忙，不要管我

紐約驚見「超帥外送員」竟是金馬影帝！　張震真實反應曝：我在忙，不要管我

22小時前

陪好萊塢女星13年獲千億遺產！陸「最牛軟飯男」李春平76歲孤獨病逝

陪好萊塢女星13年獲千億遺產！陸「最牛軟飯男」李春平76歲孤獨病逝

6小時前

趙露思生日會爆哭！泣不成聲「以為沒辦法再當演員了」官宣1大事

趙露思生日會爆哭！泣不成聲「以為沒辦法再當演員了」官宣1大事

6小時前

網瘋傳吳亦凡「獄中身亡」！長期拒進食不治　微博0動靜疑造假輿論

網瘋傳吳亦凡「獄中身亡」！長期拒進食不治　微博0動靜疑造假輿論

2小時前

Andy認快承受不住壓力「像關在監獄」　消失72小時赴綠島散心

Andy認快承受不住壓力「像關在監獄」　消失72小時赴綠島散心

16小時前

《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解

《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解

11/8 10:26

劉嘉玲爆劉德華昔遇「私生飯躲床底下」　留陰影出一招自保

劉嘉玲爆劉德華昔遇「私生飯躲床底下」　留陰影出一招自保

14小時前

《唐伯虎點秋香》男星過世！　「死訊藏5年才公開」好友證實

《唐伯虎點秋香》男星過世！　「死訊藏5年才公開」好友證實

19小時前

Rain談邊界感：不讓女友與異性出遊！　脫口「瘋了吧」好感度爆棚

Rain談邊界感：不讓女友與異性出遊！　脫口「瘋了吧」好感度爆棚

11/8 11:51

出國搭商務艙遭酸「大谷老婆還用iPhone13」！鄭家純神回覆被讚爆

出國搭商務艙遭酸「大谷老婆還用iPhone13」！鄭家純神回覆被讚爆

11/8 11:48

熱門影音

劉嘉玲聽男偶像禁愛傻眼了

劉嘉玲聽男偶像禁愛傻眼了
明道張韶涵重現《天國的嫁衣》　時隔21年合體根本沒變！

明道張韶涵重現《天國的嫁衣》　時隔21年合體根本沒變！
李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人

李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵
45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了

45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了
被Lulu陳漢典結婚嚇到　劉品言：今年驚喜連連

被Lulu陳漢典結婚嚇到　劉品言：今年驚喜連連
張書豪「求抱兒子」 歐陽妮妮「1理由」拒絕XD

張書豪「求抱兒子」 歐陽妮妮「1理由」拒絕XD
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
郭源元跟王子玩過狼人殺　淡定看粿王「Threads很好看」

郭源元跟王子玩過狼人殺　淡定看粿王「Threads很好看」
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

看更多

顏正國「人生殺青宴」　鋼鐵爸承諾：替他照顧妻兒

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

粿粿王子「浴室裸擁照」被針孔偷拍？　徵信社提2關鍵疑點：容易失敗

20分鐘前0

任賢齊領軍回家開唱！　白安率《嗨！營業中》主持群驚喜現身

32分鐘前0

秋泳愚在台灣認出粉絲！呆萌喊「她跟我一起飛來，就坐我旁邊」

35分鐘前0

女歌手穿網襪上台「遭粉絲伸鹹豬手侵犯」！　惡行畫面被拍PO網　

44分鐘前1

朱茵被騙拍「大尺度三級片」！仙女形象一夕全毀　痛心：我被騙了

45分鐘前0

「金鐘影帝」陳亞蘭驚喜宣布新身份　揪團捐6位數善款到花蓮！

50分鐘前0

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚：平常有在做

56分鐘前11

趙露思新經紀人是「前東家CEO」！超硬背景曝光　8年前發掘她進演藝圈

57分鐘前57

黃立成炒幣慘負債4.6億元　自爆1原因狠拒徐若瑄床戲「還15年沒片拍」

1小時前13

52歲港星「痛哭求醫藥費」救病危妻！　罹急性肝硬化：2天內要動手術

讀者迴響

熱門新聞

  1. 黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡
    4小時前3834
  2. 范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭
    11/8 13:463043
  3. 紐約「超帥外送員」竟是金馬影帝
    22小時前202
  4. 陪好萊塢女星13年繼承千億遺產！「最牛軟飯男」李春平病逝
    6小時前1822
  5. 趙露思生日會爆哭！泣不成聲「以為沒辦法再當演員了」
    6小時前105
  6. 網瘋傳吳亦凡「獄中身亡」！長期拒進食不治
    2小時前103
  7. Andy認快承受不住壓力「像關在監獄」　消失72小時
    16小時前2821
  8. 《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解
    11/8 10:263014
  9. 劉德華昔遇「私生躲飯店床底」
    14小時前87
  10. 《唐伯虎點秋香》男星過世！　「死訊藏5年才公開」
    19小時前204
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合