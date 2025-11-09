王家衛「塌房級音檔」扯出陳坤周迅！《繁花》爆下架危機劇組怒發聲

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《繁花》近日陷入嚴重輿論風波！起因是香港名導王家衛與大陸知名編劇秦雯，被劇組前工作人員古二（程駿年）公開一連串錄音檔，除了被控找槍手編劇，更爆出名導、編劇吐槽眾多明星，最新一波錄音更提到陳坤、周迅，為此《繁花》昨日發聲明駁斥錄音，並指責爆料者「為一己私慾而洩私憤」。

▲王家衛被爆錄音檔，名導形象重創。（圖／資料照／海鵬提供）

古二指控自己深度參與《繁花》劇本創作，但僅獲「前期責任編輯」署名，月薪僅3000到4000元人民幣，控訴劇組壓榨員工，隨後爆出錄音檔，聲稱是王家衛與編劇秦雯私下對話，音檔中，兩位幕後大咖提及演出《繁花》的唐嫣「很裝」、游本昌頻繁發朋友圈「不是省油的燈」，王家衛遭質疑對金靖開黃腔，秦雯吐槽陳道明。編劇秦雯則提及自己曾襲警，後來用人脈脫身，被質疑用特權。而相關人員全數沒有回應。

▲《繁花》編劇秦雯被控找槍手，前工作人員古二指控被壓榨，拿低薪。（圖／翻攝自微博）

而古二昨日（8）再度曝光錄音檔，王家衛表示想舉辦夏令營，以此收集年輕人的劇本，《繁花》編劇許姓助手則提及陳坤、周迅也有類似開班表演學堂，音檔中的發言語帶嘲諷指這種行為是在「騙劇本」。

錄音檔在陸網掀起軒然大波，網友更形容王家衛塌房，夏令營的作法恐讓他遭業界封殺。對此《繁花》劇組昨（8）日晚間對此發布嚴正聲明。聲明中怒斥程駿年發布的錄音「未經當事人同意」，且存在「大量失實、蓄意剪輯和恶意解讀」；劇組指控，程駿年是因「不滿足於劇組給予的『前期責任編輯』的合理署名」，才「為一己私欲而泄私愤」，肆意抹黑主創並導致相關人員遭受大規模網路暴力。聲明更揭露程駿年本人「長期滯留境外，逃避國內司法調查」，劇組強烈呼吁他回國合法維權，並強調已將其違法行為持續取證，並提交給國家司法與執法機關，相信法律會給出最真實且有力的判決。

▲《繁花》劇組回應古二爆料錄音檔風波：「為一己私慾而洩私憤。」（圖／翻攝自微博）

目前陸網瘋傳的錄音檔、截圖等全數被平台封禁，王家衛發言引發眾多娛樂博主議論，有人認為《繁花》下架是遲早的事，該劇獲得白玉蘭獎肯定，甚至被懷疑獎項可能回收。陸網至今仍議論紛紛，而無端遭提及的陳坤、周迅也沒有針對被提及一事對外做回應。

▲陸網憂心《繁花》恐遭下架。（圖／翻攝自微博）