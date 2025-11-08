謝侑芯閨密怒發律師函！　遭酸蹭流量回嗆：無藉此牟利

記者王靖淳／綜合報導

網紅謝侑芯上個月被發現猝逝馬來西亞飯店的浴缸內，其中歌手黃明志被爆出牽涉其中，全案目前改以謀殺罪偵辦，消息曝光後掀起各界關注。其中，謝侑芯的閨密謝薇安也火速飛去當地了解情況，並在社群上積極替好友發聲，不過此舉疑似遭部分網友質疑蹭流量。為此，謝薇安稍早發出律師聲明了！

▲謝薇安（圖右）是謝侑芯的好友。（圖／翻攝自Instagram）

謝薇安強調，自己之所以參與協助尋找謝侑芯並關注此事件發展，完全是出於真誠的關懷及多年朋友之情。她更揭露，自己在得知好友離世的消息後，不但立即暫停所有工作，更在隔天啟程前往馬來西亞，就是為了了解事情真相，絕非如外界稱的是為了蹭流量。

▲謝薇安遭網友質疑在蹭流量。（圖／翻攝自Instagram／missingvivian）



談到與謝侑芯的認識過程，謝薇安表示，兩人是同屬一家寫真出版社，私下更是幾乎每天透過微信聯絡。不僅如此，兩人還有共同未完成的合作。她透露，該遊戲代言的廠商，在得知謝侑芯失聯後，也花了不少錢協尋打聽消息。謝薇安強調，自己之所以會如此積極地介入此事，就是因為不希望這件事情到最後不了了之，希望能為好友討回一個公道。

▲謝薇安發律師函。（圖／翻攝自Instagram／missingvivian）

對於網路上那些攻擊她蹭流量的酸言酸語，謝薇安也霸氣地在文中回嗆：「姐不需要流量、因為我本來就是流量。」她認為，之所以要將事情鬧大，是因為只有輿論的壓力，才讓所有人都正視。她強調，自己在事件發生後，所有的發文，都是以尋人與釐清真相為唯一目的，絕無藉此牟利，這一切皆是出於關心與責任感，希望此事件能被正視並能盡快釐清。