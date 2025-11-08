《96分鐘》破兩億「雙柏」首合體！　王柏傑遭林柏宏傳訊狂催：該上班了吧！

記者蕭采薇／台北報導

台灣首部以高鐵為題材的災難動作電影《96分鐘》，票房突破兩億，榮登2025年度台灣電影票房冠軍。8日演員齊聚謝票，林柏宏、王柏傑更是難得合體，王柏傑說：「柏宏一直唸我不工作，他是真的有傳簡訊給我，說『該上班了吧！』。」

▲《96分鐘》謝票見面會，（左起）孔令元、呂雪鳳、林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙。（圖／記者黃克翔攝）

因為在澎湖拍戲，後期才加入的王柏傑，也感動表示：「沒想到到第七週、第八週了，還能看到滿場的觀眾。」而他也特別珍惜每一場活動中收到的卡片，直誇粉絲：「真的都是美術小天才，而且有些文字真的很感人。」

王柏傑感性的說：「我也是第一次演到破億的電影，第一次收到這麼多卡片。」姚以緹則笑說，當初爸爸看完試片，就跟她說會破億，「我本來以為只是場面話，現在希望他多多評價我的作品。」

▲《96分鐘》王柏傑、姚以緹片中飾演夫妻，戲外則首度合體宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

全台限量四場的見面會開賣即秒殺，一分鐘內全數完售，不少粉絲在網路上求讓票，見面會現場氣氛更是熱烈沸騰，主創團隊彷彿是「偶像團體」般一一和觀眾擊掌互動。

▲《96分鐘》監製鄒介中、導演洪子烜。（圖／記者黃克翔攝）

「雙柏」林柏宏與王柏傑的首度公開合體，先前在澎湖拍戲的王柏傑透露，他收到來自林柏宏的訊息：「該來上班囉！」便立刻加入映後的行列，沒想到看到廳內滿滿的觀眾，真的深受感動。林柏宏更開玩笑表示：「謝謝柏傑的加入，幫我們衝起破兩億的票房！」