全智賢初遇老公「見面就暈船」　揭他響亮外號：乙支路張東健

南韓女星全智賢日前首度亮相網路節目，擔任YouTube綜藝《學習王真天才洪真慶》的特別嘉賓，並罕見在節目中敞開心扉，暢談自16歲出道以來的心路歷程，與丈夫崔俊赫初識時的悸動瞬間，更大方公開自己多年維持狀態的自律秘訣。

韓劇女神全智賢自出道以來演出多部經典作品，無論在事業成就、凍齡美貌或時尚資源上，都展現出無可撼動如女王般的地位。也憑藉《我的野蠻女友》（2001年）、《來自星星的你》（2013年）、《藍色海洋傳說》（2016年）等代表作，獲得認可並深受大眾喜愛。

2012年，當時31歲的全智賢透過友人的介紹和富商崔俊赫結婚，婚後兩人育有2個兒子，即使過了13年依然甜蜜如熱戀。全智賢在洪真慶的節目《學習王真天才洪真慶》中提到，其實自己個性比較保守，並不是會主動去認識異性的類型，當時朋友跟自己介紹崔俊赫時，其實非常不想赴約，然而朋友再三強調：「那男的真的超帥！」最後是為了不要讓朋友為難才勉強答應的，沒有想到會這樣一見鍾情一路走到現在，她笑說丈夫當時甚至有「乙支路張東健」的綽號，可見魅力非同小可。

此外，全智賢也分享自己的凍齡保養與自律生活，她每天早上六點起床，八點準時運動，以往偏愛跑步的她，最近為避免身體習慣強度而停滯不前，開始嘗試拳擊作為全新挑戰，意外覺得相當有趣。她也強調健康歸根結底是習慣的結果，持續鍛煉搭配均衡飲食，就是她維持身材與皮膚狀態的關鍵。