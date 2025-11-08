Wanna One裴珍映暴風成長！「太平洋寬肩」掀暴動　12月登台見粉絲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣歌手裴珍映（BAE JIN YOUNG）過去透過「限定團體」Wanna One打開知名度，他當年出道時僅17歲，8年過去暴風成長，粉絲每次看見他的近況都會驚呼，近日宣布將展開首次亞洲粉絲演唱會，以「2025 BAE JINYOUNG ASIA FAN CONCERT BEGIN,YOUNG」為起點，12月21日來台會粉絲。

▲裴珍映當年出道才17歲，如今已經是大人了。（圖／翻攝自裴珍映IG）



裴珍映出身於韓國人氣選秀節目《PRODUCE 101 Season 2》，以限定團體Wanna One成員身份正式出道。憑藉帥氣的外貌、細膩的舞台表現力，迅速累積人氣。團體活動結束後，他以個人歌手及演員身分展開多樣發展，近年逐步建立屬於自己的音樂色彩與表演風格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

所屬經紀公司AURA Entertainment表示：「《BEGIN,YOUNG》不僅回顧初次出發的美好時光，更是與粉絲一同迎接新開始的特別瞬間。裴珍映本人為了與長久以來等待的粉絲共創珍貴回憶，親自參與準備，希望能成為送給全球粉絲的一份特別禮物。」

▲裴珍映即將來台見粉絲。（圖／Union Pictures提供）



官方海報中，裴珍映以時尚且成熟的形象亮相，預告將全新變身，展現全新魅力。演出內容除了音樂與表演外，還結合多樣的粉絲互動設計，讓粉絲能以更近距離的方式感受裴珍映特有的溫暖感性與真誠交流，締造難忘回憶。活動將於12月21日在台北花漾展演空間登場，演唱會門票與特典會票券將於11月12日下午三點於遠大售票系統開賣。特典會活動包含自拍與拍立得合照、還有簽名會等多樣形式，要一次讓粉絲近距離感受裴珍映的真誠魅力。更多活動詳情可上主辦單位Union Pictures官方社群洽詢。