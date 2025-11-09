吳彥祖睽違23年合作妻子Lisa S.　撞臉同框照掀議：兩個阿祖

記者郭以柔／綜合報導

香港男神吳彥祖和名模老婆Lisa Selesner結婚15年，感情十分甜蜜且家庭生活低調，被譽為娛樂圈模範夫妻。日前他在微博罕見曬出與妻子在美國SEMA車展的合照的工作照，睽違23年再度合作，只見兩人並排坐著，正在整理妝髮。畫面曝光馬上掀起熱議，不少網友直呼「2人越來越有夫妻臉」！

▲吳彥祖夫婦結婚多年，感情仍舊甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／thelisa_s）

吳彥祖透露，上一次有機會可以與妻子一起工作是為雜誌拍攝，當年甚至還是男女朋友關係，不過那個時候狗仔隊太瘋狂，過度關注他們，因此一直是地下情階段，沒有對外公開關係，如今他們早已結婚生娃，能夠大方一起工作讓他非常開心。吳彥祖與Lisa S.眼神一致地望著鏡頭，雖然有著不同的髮型，但許多網友都認為倆夫妻樣子十分相似，笑指「幾乎是兩個阿祖」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳彥祖公開與老婆Lisa.S.合照，睽違23年再度合作。（圖／翻攝自IG／吳彥祖）

回顧這段感情，吳彥祖與妻子是在2002年經友人介紹低調交往，並於2010年在南非舉行婚禮，後來生下女兒吳斐然，愛女也隨父母顏值出眾，一家三口時常登上熱搜；不過夫妻一向低調，偶爾才會分享生活點滴。細數過往吳念祖的寵妻形象，他曾公開向老婆表示「沒妳活不下去」，夫妻感情深厚動人。