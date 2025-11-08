YTR這群人茵聲「另一半月收至少要20萬」！揭3原因超實際：久了會有負擔

記者潘慧中／綜合報導

茵聲（鄭茵聲）是「這群人」的成員之一，演藝事業獲得好評的她，日前上節目被問到「談戀愛最在意哪件事」時，她坦言是收入不能差太多，「至少真的跟我差不多就好了。」

由於不方便詢問茵聲的月收入，主持人曾國城便換個方式問：「妳認為另一半收入多少，家裡維持起來比較容易、比較不會有困難？」對此，茵聲認為差不多要有20萬。

若雙方月收入有差距，茵聲覺得男方自尊心會受損，「我就算不計較，他也會受損。」而且，如果一起買東西的話，很容易會發現雙方價值觀「有點差太多。」

不只這樣，茵聲透露如果要一起出去玩，另一半也很可能因此會說沒錢，要出國也沒辦法去，「因為我其實之前交往男朋友收入都比我低滿多的，我們出去都是AA制，其實我很少讓男生請客，後來我發現好像他也會有負擔，久了他就會自己不舒服。」

曾國城再提問，若男方努力工作，月收入最多10萬，「但是價值觀跟妳是一樣的」可以嗎？對此，茵聲很實際地說：「但做不到啊，他只能想說『我想這樣』，那變成我要cover他。」