ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

YTR寶賤消失一周認開刀
UNIQLO喀什米爾T恤免費送！
明道、張韶涵重現《天國的嫁衣》
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

郭書瑤 春風 明道 張韶涵 郭富城 三原慧悟 新井浩文 家寧

吸完地還不夠！六月打掃3步驟「花2hrs」李易不能理解 認：還在磨合

自己的小時光1／六月看李易　結婚後浪漫度都變了

▲六月的生活過得規律，幾點起床、幾點送小孩上學，哪幾天要打球。但這樣的日子過久了，她也開始會提醒李易該有一些浪漫的小動作。

圖文／鏡週刊

雖然今年已經從師大EMBA畢業了，但其實六月還是有參加校友會，又是社團的卸任社長，許多活動仍要出席。六月說，她習慣每天早上5點半醒過來，老公李易與一對兒女都還在睡，那一個小時自己的時光，她很珍惜。

「我確定不會有人起床，我可以好好滑手機。」 六月講話不疾不徐，在日常的更迭與細瑣之中，大熱大躁都熄滅了，光是與自己獨處的小時光，就很珍貴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

自己的小時光1／六月看李易　結婚後浪漫度都變了

▲今年六月拿到台師大GF EMBA（國際時尚高階管理碩士在職專班）學位，畢業典禮上，她也感謝老公李易的支持。（翻攝自六月Threads）

李易小六月7歲，兩人結婚14年，有一子一女。生活與愛情都成為每天日常，有時六月覺得李易是她的第3個小孩。這樣還能保有浪漫嗎？六月想了一下：「現在啊，還是有浪漫的某一些部分。但我覺得那個已經實現於日常生活當中，像他知道我喜歡Miffy，今天就買了一顆抱枕給我，然後我就覺得還滿浪漫的。」算是驚喜嗎？「當然是需要被提醒，哈哈哈哈。」

六月說，兩人剛在一起時，李易非常浪漫，但她很不浪漫。然而，當現在的六月想要追求浪漫時，「他會覺得，老夫老妻實際一點比較好⋯」的確有感受到差別。六月笑說，以前她想要的，李易的個性是會想盡辦法把所有東西都買來。「現在不一樣囉，我丟這個東西給他，說我喜歡這個，他會回，哪裡可以買？」「我就覺得，『嗯⋯』」

至少給了連結，男人還會去買，對此，女人也沒有真的不滿意。「我昨天看到一個影片說，男生在追妳的時候火力全開，追到了就變成ChatGPT，妳要下指令。如果妳沒有給他指令，他就不會做。」有些事，李易還是會主動的，像李易會把餐廳地址發給六月，說可以去吃吃看。「重點是，因為那是我喜歡的餐酒館，所以他會發這個給我。」

去年，六月與滑雪教練傳出曖昧，而六月與李易過去也各自曾動念離婚。但在風波後，六月更意識到家庭對她有多重要。「我在意家庭。但可能我們兩個人對於家庭的需求不太一樣，我會覺得，很多事應該以家庭為第一。這幾年，我不太能接受的就是，他可能把朋友排第一 ，他們自己出去就可以很放鬆 ，不用聽老婆在那邊叨叨念念，然後小孩就不會煩。」

六月家裡有4、5台吸塵器，朋友想拍家用品都會先請教她。六月很重視家中的整潔，承認自己關於打掃的毛真的很多，「易哥（李易）不能了解，為什麼我吸完地之後，用黏黏棒黏完、酒精擦也擦過，還要再用乾抹布再擦一次地板，每2個小時都做這一件事，他不能理解。」 但每一次，只要六月出外景回來，李易就知道差別有多大。

但李易是該想想，家裡有人甘願打掃，不管如何，伴侶都該感恩了。六月直說：「是不是！」度過了危機，六月坦言，現在兩人還是在磨合的階段，但她與李易都有在調整：「但是有好很多啦。」「而且李易很有行動力，我們家垃圾不過夜的。而且廚房他也清理得很乾淨。」

六月

本名蔡君茹，1976年3月17日生。1998年，以電影《果醬》獲台北電影節年度最佳新人獎。2001年，以《逆女》獲得金鐘獎單元劇最佳女主角獎。2012年，以電視劇《愛回來》入圍金鐘獎戲劇節目最佳女主角獎。2011年與同為藝人的李易結婚，2024年底差點鬧婚變，現仍不忘放閃。六月於2025年6月拿到師大「國際時尚高階管理碩士在職專班」碩士學位。

化妝：Lee hsiao wen、Kristy（助理）／頭髮：R孟（ LI MENG-CHIEH）／造型：葉又慈／服裝提供：丹寧長洋裝／ZIMMERMANN( CLUB 21 Taiwan )；羽毛墜飾長版西裝、高領衣、短褲 SHIATZY CHEN／飾品提供：SWAROVSKI


更多鏡週刊報導
自己的小時光2／讀碩班一直忙　兒女要老師把六月還給他們
自己的小時光3／六月從小苦過什麼都會做　為了小孩演戲轉為客串

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

直擊／顏正國人生殺青宴！百人白衣背印「情義重天」別大哥　禮生穿白禮服送行

直擊／顏正國人生殺青宴！百人白衣背印「情義重天」別大哥　禮生穿白禮服送行

1小時前

雪碧爆啦啦隊員不堪黑幕！　富商圈「包養價目表」瘋傳：當成豪門跳板

雪碧爆啦啦隊員不堪黑幕！　富商圈「包養價目表」瘋傳：當成豪門跳板

2小時前

才爆「熱戀玖壹壹春風」　郭書瑤露面了...認他霸氣承諾：我照顧你

才爆「熱戀玖壹壹春風」　郭書瑤露面了...認他霸氣承諾：我照顧你

21小時前

明道張韶涵21年後合體重現《天國的嫁衣》！　畫面被讚：都沒變

明道張韶涵21年後合體重現《天國的嫁衣》！　畫面被讚：都沒變

11小時前

日籍YTR揪「台灣觀光客3大NG行為」　帶空行李箱塞伴手禮驚呆他

日籍YTR揪「台灣觀光客3大NG行為」　帶空行李箱塞伴手禮驚呆他

11小時前

王子偷吃粿粿沒錢賠　好友郭書瑤沒關心…原因曝光！

王子偷吃粿粿沒錢賠　好友郭書瑤沒關心…原因曝光！

3小時前

才剛成為三寶爸...郭富城來台灣了！　抵達高雄先衝這間店

才剛成為三寶爸...郭富城來台灣了！　抵達高雄先衝這間店

13小時前

《銀魂》男星性侵按摩師關4年傳復出！　12月舞台劇登台網傻眼

《銀魂》男星性侵按摩師關4年傳復出！　12月舞台劇登台網傻眼

11小時前

家寧新片體驗菜園「被老闆誇獎」　鏡頭前笑了：還是我轉行？

家寧新片體驗菜園「被老闆誇獎」　鏡頭前笑了：還是我轉行？

13小時前

李多慧買車預算變成捐款　離買車漸行漸遠「要更努力賺錢」

李多慧買車預算變成捐款　離買車漸行漸遠「要更努力賺錢」

19小時前

快訊／烏克蘭女星佳娜生了！祖雄「上空抱二兒子」：歡迎你的到來

快訊／烏克蘭女星佳娜生了！祖雄「上空抱二兒子」：歡迎你的到來

11/7 08:02

林志玲「看小S走出來就哭了」 　哽咽曝私下打氣訊息：被妳罵覺得好甜蜜！

林志玲「看小S走出來就哭了」 　哽咽曝私下打氣訊息：被妳罵覺得好甜蜜！

18小時前

熱門影音

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
張書豪「求抱兒子」 歐陽妮妮「1理由」拒絕XD

張書豪「求抱兒子」 歐陽妮妮「1理由」拒絕XD
陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸
郭源元跟王子玩過狼人殺　淡定看粿王「Threads很好看」

郭源元跟王子玩過狼人殺　淡定看粿王「Threads很好看」
李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏

李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏
具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
雪碧力挺謝侑芯：她不缺錢　「愛出國≠做伴遊」也沒碰違禁品

雪碧力挺謝侑芯：她不缺錢　「愛出國≠做伴遊」也沒碰違禁品
小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

看更多

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

「你真的要謝幕嗎？」 顏正國恩師心痛　曝他癌末放棄治療：這是我最失望的時候

15分鐘前0

YTR這群人茵聲「另一半月收至少要20萬」！揭3原因超實際：久了會有負擔

16分鐘前0

BABYMONSTER新年來台灣過！出道3年就攻蛋　門票今起登記購買

30分鐘前0

朱延平VCR淚送顏正國「個性害他成功也害他坐牢」　恩師：難忘他的純真笑容

48分鐘前73

黃明志爆極樂泰國第三性公關！　經紀人首發聲「揭他私生活愛好」

49分鐘前22

《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解

49分鐘前20

《大濛》拍到遇鬼？陳玉勳租到「軍法處隔壁」秒暴躁　搬桌聲竟是自己打呼

1小時前20

《瘋神》班底結婚2年「旅費花上百萬」！出國10幾次 香蕉揭夫妻分工

1小時前61

直擊／顏正國人生殺青宴！百人白衣背印「情義重天」別大哥　禮生穿白禮服送行

2小時前1027

雪碧爆啦啦隊員不堪黑幕！　富商圈「包養價目表」瘋傳：當成豪門跳板

讀者迴響

熱門新聞

  1. 百人「情義重天」送別顏正國
    1小時前10
  2. 網紅雪碧爆啦啦隊黑幕！富商圈「包養價目表」瘋傳
    2小時前2026
  3. 才爆熱戀春風　郭書瑤回應認他承諾：我照顧你
    21小時前3823
  4. 明道張韶涵21年後合體重現《天國的嫁衣》
    11小時前143
  5. 日籍YTR揪「台灣觀光客3大NG行為」
    11小時前149
  6. 王子偷吃粿粿沒錢賠　郭書瑤沒關心原因曝光
    3小時前615
  7. 郭富城來台灣了！　抵達高雄先衝這間店
    13小時前84
  8. 《銀魂》男星性侵關4年傳復出！12月舞台劇登台
    11小時前6
  9. 家寧新片體驗菜園「被老闆誇獎」　鏡頭前笑了
    13小時前3014
  10. 李多慧買車預算變成捐款「要更努力賺錢」
    19小時前242
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合