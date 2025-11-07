雙魚太常被誤解！　男歌手親自還原真實內心...唱到哽咽

記者蔡琛儀／台北報導

來自澳洲的25歲歌手張鶴曦推出新歌〈對不起我是雙魚座〉，以浪漫星座作為創作主題，唱出雙魚座對愛情的柔軟與不安。他透露這首歌靈感源自自身經歷，「雖然雙魚常被誤解，但我以身為雙魚座為榮。」進錄音室時，他一度被歌詞「怕失去方向，要自己堅強」唱到哽咽，笑稱「有一半時間都是閉著眼唱的」，希望用最真誠的聲線傳遞情感。

▲張鶴曦推出新歌〈對不起我是雙魚座〉。（圖／JSJ 杰思娛樂提供）

張鶴曦形容雙魚座是「夢想家兼浪漫主義者」，情緒豐富卻也容易心軟。他說，雙魚在確定感情前看似多情，其實一旦認定對方就會全心投入，「真心一定能換來真情。」談到最浪漫的事，他認為不是送禮或花招，而是「每天都願意聽對方說話、分享生活」，那才是最珍貴的陪伴。

〈對不起我是雙魚座〉MV中，他飾演一位水族店店員，遇見無法在一起的戀人，最終選擇開店守護這段回憶。畫面中他靜靜看著三對情侶從年少到白頭，彷彿看見自己的過去與未來，最後愛心牆上出現他與舊愛的合照，象徵雙魚座對愛情的忠誠與詩意。

▲張鶴曦來自澳洲。（圖／JSJ 杰思娛樂提供）

張鶴曦透露，2026年目標是挑戰自導自演MV，「希望創作出更動人的情歌，由我當男主角。」他也笑說自己雖是浪漫派，但比起甜言蜜語更重視行動，「我會用陪伴和體貼去表達愛。」