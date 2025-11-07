這是什麼夢幻聯動！佐藤健驚喜同框許光漢　兩大男神私下合體約吃鍋

記者蕭采薇／綜合報導

日本男神佐藤健在Netflix影集《玻璃之心 Glass Heart》中的樂團「TENBLANK」擔任主唱，延續戲劇在全球的熱潮，他也展開出道以來首次的亞洲巡演，並將意義非凡的首站獻給台灣。他近日更新社群，放出與許光漢一起吃火鍋的合照，台日男神合體也引起粉絲討論。

▲許光漢、佐藤健驚喜合體。（圖／翻攝自佐藤健IG）



這次訪台行程中，同是「亞洲男神」的佐藤健，驚喜與許光漢夢幻合體！佐藤健更在個人社群平台上大方曬出與許光漢的合照，並簡潔寫下「Thanks（玫瑰）」，並直接標註了許光漢。兩大男神私下相見歡，據悉由許光漢盡地主之誼招待。

這場跨國界的男神級聚會，讓不少粉絲驚呼連連，直呼畫面太美好，猶如突破次元壁，引發熱烈討論。網友熱烈迴響。粉絲們紛紛留言「次元壁突破啊！」、「這是什麼夢幻聯動！」、「來跟光漢一起吃飯，期待合作！」

▲許光漢、佐藤健合體吃火鍋，不知道兩個人是不是都是「不放芋頭派」。（圖／翻攝自佐藤健IG）

而佐藤健這次在台的演出，許光漢也特別為他送上花籃，上面祝福佐藤健演出成功，許光漢敬上。除了小卡片之外，還有鳳梨酥、鳳凰酥等台灣名產，十分豐盛。

▲許光漢也特別為他送上花籃和鳳梨酥，祝福佐藤健演出成功。（圖／翻攝自佐藤健IG）

許光漢走紅亞洲，不僅在韓國有高人氣，也積極進軍日本市場。先前他曾與日本名導藤井道人合作電影《青春18×2 通往有你的旅程》，也接下日系品牌代言，後續廣告效應強大。此外，據悉許光漢也已接下日本名導武正晴的新片《Clinch》，將在明年初前往日本拍攝。