辣妹「當眾嗲聲狂撩舒子晨老公」！她冷眼看到最後…一招反擊秒KO

記者潘慧中／綜合報導

舒子晨2023年宣布和排球選手許美中結婚，不時會上節目分享婚後生活。她近日便在《11點熱吵店》透露，有次陪老公一起應酬時，席間突然冒出一位穿著火辣的女生、嗲聲狂撩她老公。對此，她先不動聲色，到最後才給出重重的一擊。

▲▼辣妹當眾狂撩舒子晨的老公。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



舒子晨笑說，她平常幾乎都宅在家，「我不太喜歡出去社交，沒事就是在家追劇、跟狗狗玩。」唯一會出門的時候，就是陪老公出席飯局，「因為他會喝酒，我要開車載他回家。」她形容這類男生聚會總少不了幾位愛換女伴的朋友，「所以我們也不太會去認識、深入了解那個女伴是誰，想說反正下次又會帶不一樣的，就不要浪費力氣。」

直到某次聚會，舒子晨注意到一位「特別醒目」的女生，「不知道是哪個男生帶來的，穿得非常火辣，一看就知道是想要拿點什麼東西回家的那種。」她回憶，對方講話還一直歪脖子、甩頭髮，「我不知道她脖子為什麼要一直這樣。」

▲舒子晨模仿辣妹的綠茶舉動。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



對此，舒子晨坦言如果是以前的自己，看到這樣的女生一定會立刻露出不悅的表情，但反覆看過《後宮甄嬛傳》後，她現在會藏起這種情緒，因此，她第一時間選擇先冷靜觀察。

▲▼舒子晨用同一招反擊辣妹。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



直到女方不只靠近她老公，還嗲聲說「你是打排球的喔？那你們什麼時候比賽啊」，舒子晨才決定反擊，而且還模仿對方的語氣大聲問「老公～我們等一下要去哪裡呀」，就是故意要讓那個女生聽到，「要瘋大家來瘋啊！」