周杰倫慶出道25周年！昆凌留言放閃
超玻璃心的三大星座！
鄭敬淏練舞「指甲脫落」不敢跟秀英說
《棒棒堂》男星出道前遭對手盯上　「黑道用槍逼退出」他反應超勇

記者蔡宜芳／綜合報導

男星野獸（韋佳宏）因《模范棒棒堂》踏入演藝圈，後來以Choc7（超克7）成員身分出道。他6日在社群透露，自己在加入《棒棒堂》前，曾遭黑道威脅要他「放棄演藝圈」，回想當時自己的反應，他也直言「不可思議」。

▲▼《棒棒堂》男星出道前遭對手盯上「黑道用槍逼退出」。（圖／翻攝自Facebook／韋佳宏 (野獸)）

▲野獸是《模范棒棒堂》的第四代成員。（圖／翻攝自Facebook／韋佳宏 (野獸)）

野獸坦言，當年自己毫無背景，只是個一心想闖演藝圈的高中生，「那時候在學校，被已經先簽約的某些藝人的經紀公司盯上，他們乾脆直接叫了黑道來。」

野獸透露，當時16歲的自己，被黑道押在涼亭的長椅上，額頭上還被真槍抵住，「對方要我放棄、離開、不要再想往這條路走。我那時什麼都不懂，也沒有退路。不知道那種膽是從哪來的，我只回了一句：『有種你就開槍啊。』。」

▲▼《棒棒堂》男星出道前遭對手盯上「黑道用槍逼退出」。（圖／翻攝自Facebook／韋佳宏 (野獸)）

▲野獸透露在加入《棒棒堂》前，曾被威脅退出演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／韋佳宏 (野獸)）

如今回想起來，野獸還是覺得不可思議，「那天到底是誰給了我那種勇氣——我自己嗎？還是命運？」後來，他也明白了背後的利害關係，「有些人，是靠背景走路；而我，是靠自己活下來」。

【野獸全文】

說來話長。
當初要進棒棒堂之前，我完全沒有背景。
那時候在學校，被已經先簽約的某些藝人的經紀公司盯上，他們乾脆直接叫了黑道來。

16歲的我，被壓在涼亭的長椅上，真槍就抵在額頭。
對方要我放棄、離開、不要再想往這條路走。

我那時什麼都不懂，也沒有退路。
不知道那種膽是從哪來的，我只回了一句：

「有種你就開槍啊。」

到現在回想，都還是會覺得不可思議。
那天到底是誰給了我那種勇氣——我自己嗎？還是命運？

只是後來才明白：
有些人，是靠背景走路。
而我，是靠自己活下來。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

模范棒棒堂野獸韋佳宏

