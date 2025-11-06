客語也能唱成晶晶體！　她超大膽「還找王治平唱饒舌」

記者蔡琛儀／台北報導

音樂創作人ana推出首張個人概念專輯《Final Girl》，以「晶晶體女孩的客語革命」為題，將客語與英語融合成電子搖滾聲音實驗。專輯由金曲製作人呂紹淳統籌，集結柯智豪、賴尚群、王俊傑（K哥）等金獎團隊打造，並邀王治平跨界挑戰饒舌，注入跨世代火花。

▲ana推出首張專輯《Final Girl》。（圖／東城音樂提供）

出身桃園、畢業於國立台南藝術大學應用音樂系工程組的ana，現為創作者、聲音工程師、樂手與策展人，曾任樂團 Thursday Off主唱與詞曲創作。代表 EP《Little Room》，獲得文化部流行音樂製作發行補助、校園創作菁英獎佳作、高流系樂團大賽最佳作詞獎與桃園鐵玫瑰熱音賞人氣獎等肯定，是新世代最具潛力的母語創作女聲。

回顧創作起點，ana笑說自己在幼稚園時第一次「誤打誤撞」創作：「媽媽幫我洗完澡後坐在馬桶上幫我吹頭髮，我坐在她腿間的小板凳上發呆亂哼，有一次哼出沒聽過的旋律，媽媽居然大讚，可能那就是我的第一首歌吧！」

▲ana將客語與英語融合成電子搖滾聲音實驗。（圖／東城音樂提供）

在恐怖片裡，「Final Girl」象徵最後存活的女性，ana以此為靈感，用客語與英語雙語創作，讓母語變成自我對話的語言。她笑說：「我講話本來就晶晶體，客語跟英語押韻一定很好玩！」她希望這張專輯能讓年輕世代看見，客語不只是傳統，也能酷、能潮。