苗可麗失智父憶亡妻！「突做一舉動」她當場痛哭　認已提前交代身後事

記者孟育民／台北報導

苗可麗的83歲母親在今年3月初離世，母親離世前爸爸又突因為帕金森氏症發作，先是出現幻覺，最後失智。她今（6日）出席基金會活動，透露爸爸失智後還會提到同事，但就是從不提亡妻，「我覺得他是知道媽媽走了，他不提不知道是怕我難過還是自己難過，媽媽走他只哭過三次，他有說夢到我媽媽，後來就再也不提起。」

▲▼苗可麗伊甸基金會記者會-苗可麗。（圖／記者周宸亘攝）

▲苗可麗出席伊甸基金會記者會。（圖／記者周宸亘攝）

苗可麗坦言，爸爸雖然從不提起媽媽，但還是有一些小跡象，像是經過媽媽的床邊時會突然停下，某天還突然指著腳踏車，說媽媽被困在裡面，「我還假裝去救，爸爸後來說要騎車，竟然是坐在媽媽的位置上踩腳車，他就很安靜在騎腳踏車，我就躲回房間爆哭。」講到情緒激動處，苗可麗當場淚崩，「他其實知道我媽媽走了，只是不知道怎麼表達，只能用我媽媽最常做的動作懷念她，但我後來還是把腳踏車收起來了，不想讓他勾起難過的回憶。」

▲▼苗可麗伊甸基金會記者會-苗可麗。（圖／記者周宸亘攝）

▲苗可麗爸爸失智。（圖／記者周宸亘攝）

苗可麗現在只要沒有工作，就會回台中去陪伴爸爸，幾乎是24小時陪伴在側，但她爸爸常會情緒失控，無論她如何安撫都沒用，有時後也會任性不吃飯，「你要消化他的情緒，他有一天突然生氣，突然罵我沒用，我會覺得我都做到這種程度了，進房後還是會很難過，我覺得這不是修行，是在修忍辱，不管他怎麼批評我，我還是要很有耐心。」她說有天爸爸還因此跟他道歉，讓她當場哽咽。

▲▼苗可麗伊甸基金會記者會-苗可麗。（圖／記者周宸亘攝）

▲苗可麗。（圖／記者周宸亘攝）

面對人生大事，苗可麗更懂的愛身邊人，他也提前向女兒交代生後事，「一些無謂的急救都不要，我是一個不忌諱這個事情的人，人太無常了，有太多來不及的事情。」更強調一定要做「禮體淨身SPA」，認為當時替媽媽做，當場被療癒到，也還有機會可以再抱抱她。


 

