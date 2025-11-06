舒華首開個人見面會　「3大嘉賓名單太狂」連孝淵都來了！

記者蔡琛儀／台北報導

女團i-dle 成員舒華昨（5日）在台北國際會議中心舉辦出道8年來首場個人見面會，並以她主持的節目，限定版《鑑定師》尋寶樂園為主題，吸引3000名粉絲入場，身兼「樂園主人」的她化身女神級尋寶獵人，與粉絲互動送禮嗨翻全場，更邀來少女時代孝淵、MAMAMOO頌樂、林柏宏三位大咖助陣，陣仗驚人。

▲舒華昨天舉辦個人首場見面會。（圖／電通娛樂提供）

先前在《鑑定師》帶著愛犬Bailey作客的孝淵，當時在節目上隨口答應舒華要參加見面會的她允諾約定如期現身，讓舒華感動直呼：「真的是魄力十足的前輩，說到做到，太帥氣了！」孝淵為舒華「首場」見面會義氣開金口獻唱〈DESSERT〉、〈Retro Romance〉，還邀粉絲合照，寵粉指數破表，能與偶像同台，更讓舒華表示：「太夢幻、太幸福了！」

曾為了《鑑定師 Global》飛到南韓的林柏宏此次在百忙中排出時間力挺舒華首次見面會，與舒華甜蜜重現《背著善宰跑》經典橋段「約看電影」，兩人默契對戲笑料不斷。聊到林柏宏主演、票房破億的電影《96分鐘》，舒華也笑著自招：「我看到最後哭死了！」更爆料與好友方志友一起觀影時，「她哭得比劇中演員還認真！」

▲▼舒華請到孝淵、林柏宏助陣。（圖／電通娛樂提供）

在節目上因「吃蟲」結緣的舒華和頌樂意外發現彼此有許多共通點，更招認都是「膽大一族」愛挑戰恐怖事物；兩人此次在見面會上索性延續話題，不僅大聊心目中的乍看恐怖的「特色美食」，更現場玩起「做鬼臉表情」大賽，完全「零包袱」為了答謝頌樂相挺，舒華特別在見面會上邀頌樂下工後吃火鍋，並以「擲飛鏢」玩遊戲方式抽出幸運粉絲送火鍋禮卷，讓現場氣氛瞬間沸騰。

▲舒華還請到MAMAMOO頌樂。（圖／電通娛樂提供）

最後頌樂獻唱新歌〈Floating Free〉為見面會畫下完美句點，舒華還準備簽名CD、《鑑定師》徽章與臻朵巧克力風味捲送粉絲，甜蜜寵粉到最後一刻。