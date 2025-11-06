焦凡凡「好大了」首公開明顯孕肚！鏡子反射真實身材 新髮型曝光

記者潘慧中／綜合報導

焦凡凡與婁峻碩交往8年後，2024年底登記結婚，並在隔年9月證實懷孕的好消息。近日格外引起討論的是，她首度公開了超明顯的孕肚照，喜獲不少粉絲的祝福。

▲焦凡凡首度公開超明顯孕肚照。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）



照片中，可以看到焦凡凡身穿一套粉色睡衣，上衣印有可愛的白色小熊圖案，增添一絲俏皮感。她赤腳站在鏡前，側身輕扶著隆起的孕肚，「肚子好大了」，展露溫柔微笑，散發出幸福的氛圍。

▲焦凡凡最近去南韓玩。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）



焦凡凡透露最近去了一趟南韓，除了享用美食，她還在弘大體驗剪頭髮，「俐落的髮好不一樣。」只見她的頭髮長度大約在下巴附近，讓輪廓更顯柔和。

▲焦凡凡的頭髮剪得更短了。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）



事實上，日前被問到當媽後的感受時，焦凡凡坦言心情很微妙，荷爾蒙起伏也很大，「莫名的想保護好自己的愛人。」而且現在一個月才能看到一次寶寶，讓她直呼好痛苦，「還沒產檢之前以為每個禮拜都要去，以前有點小感冒都不愛看一生，現在變很愛去找醫生的人。」

▲▼焦凡凡和婁峻碩即將迎來第一個寶寶。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）



至於當初發現懷孕的第一反應，焦凡凡附上一個超驚訝的圖案還原，「蛤什麼啊？！一下飛機一個念頭要我去驗看看，之後過幾天去檢查，時序在我義大利前？！！？我在義大利很放縱欸，嚇歪寶寶真的好厲害，也抓得太緊好感動。」