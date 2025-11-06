賈永婕為101跨年煙火「罕見唱歌」慘落拍　還被虧：以後要慎重考慮

記者蔡琛儀／台北報導

北流董事長黃韻玲與台北101董事長賈永婕日前前往「SPARK the MUSIC台北101X北流跨年煙火音樂徵選計畫」錄音現場，與四位入選新秀及嘉興國小「拿互依＆馬胎兒童合唱團」共同錄製跨年煙火主題曲，純淨童聲與泰雅族語交織，象徵以最真誠的土地之聲迎接2026台北101煙火秀。

▲黃韻玲、賈永婕。（圖／北流提供）

音樂由金獎配樂家盧律銘擔任總製作人，搭檔錄音師錢煒安打造，四位脫穎而出的新銳創作者包括詹維全、賴慕恩、林樺霖與張富隆。黃韻玲與賈永婕也親自錄製泰雅語鼓勵語「一起向前走吧」，賈永婕感動落淚表示：「這是我的夢想成真，讓原住民孩子的聲音登上跨年舞台。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃韻玲回憶，七年前聽見嘉興國小合唱團的歌聲深受感動，當時就萌生合作念頭。如今再度相遇，她笑說：「孩子的聲音象徵最單純的信念與力量，這正是『用音樂說出台灣』的精神。」嘉興國小來自新竹尖石鄉，曾在義大利奪下合唱雙金，這次進入專業錄音室，對孩子們來說是難忘的成長時刻。

▲黃韻玲、賈永婕與嘉興國小「拿互依＆馬胎兒童合唱團」共同獻聲錄製跨年煙火音樂。（圖／北流提供）

錄音現場笑聲不斷，賈永婕唱歌落拍逗樂大家，黃韻玲則打趣提醒：「以後還要唱歌的話，真的要先慎重考慮！」賈永婕隨即笑著接話：「我以後還是別唱了，我怕破壞大家的和諧！」兩位董事長笑稱合作「像遇見對的人一樣順利」，並期盼跨年夜好天氣，讓融合原創、童聲與族語的樂曲，隨台北101煙火綻放，讓世界聽見台灣。