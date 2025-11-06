陳文茜：閻羅王慢走不送！抗黑色素癌快1年…親曝結果：很特別的感覺

記者陳芊秀／綜合報導

資深媒體人陳文茜2024年12月13日發文透露罹患黑色素癌第4期，且擴散多個器官，腦部與肝臟均發現腫瘤，至今透過免疫治療、光子刀等治療方式對抗病魔，至今也將滿一年。她6日發文透露檢查結果，形容「是一種很特別的感覺」，令網友湧入留言打氣。

▲陳文茜去年12月證實罹患黑色素癌，抗病治療將滿1年。（圖／翻攝自臉書）

陳文茜6日零時左右，以《閻羅王，慢走，不送》為題發文，分享抗癌的好消息。她透露自己拍了「十個月來，狀態最好的PET（正子造影）」，結果顯示「沒有新的惡性腫瘤」。她形容這份喜悅，直呼「這比拍了一生最好的照片，還令人狂喜」，並感受到「身體慢慢好起來，是一種很特別的感覺」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文附上了一張意境深遠的背影照。照片中，陳文茜身穿一襲典雅的白色蕾絲露肩洋裝，獨自站在靜謐的美術館中，背對鏡頭、仰望著牆上一幅自己的肖像畫。畫中的陳文茜直視前方，與現實中她的背影形成強烈對比，她文中形容現況，「歲月不是蒼白的，每天的日出都是新的曙光，日日夜夜，－天比一天好轉。那種錯覺好似一天比一天年輕。等我年暮，等人群散盡，等靈魂的火焰還可以變為更美的煙火。」

挺過無數治療關卡的陳文茜，深夜發文湧入大量祝福。藝人陶晶瑩留言：「祝福你健康。」粉絲激動回應，「這是最近聽到最棒的消息！茜姐戰勝病魔！真的太恩典了」、「文茜，這是我最近聽到最讓人開心的好消息了，很棒很棒很棒」、「恭喜文茜，天大好消息，令人振奮。」也有人感性回應照片：「妳在我們心中遠比著圖像更美、更有深度。」更有網友呼應她的心境：「祈願神能眷顧多才多藝的妳，如妳所願，朝自己希望的光，尋想去的方向。」