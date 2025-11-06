尪「獨自做完結紮」才說！躺手術台：想到織織撕心裂肺的表情，我就無所畏懼

記者潘慧中／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年宣布和交往16年的賴賴分手後，隔年底證實懷孕，並於今年6月平安生下寶寶，日前還首度公開了老公的長相。最近格外引起討論的是，丈夫獨自動完結紮手術後，才傳照片告知此事，讓她驚喜直呼：「好勇敢！」

▲織織老公獨自動完結紮手術才傳訊息跟她說。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）



織織5日在Instagram限時動態透露，老公當天突然傳了一張照片，她嚇到連續回傳了兩個驚訝不已的貼圖，原來老公獨自去做完結紮手術了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼織織日前首度公開老公的長相。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）



老公傳訊息告訴織織當下躺在手術台的心情，「一想到妳那時候撕心裂肺的表情，我就無所畏懼地跟醫生說開始吧」，她看到後則附上一張親臉頰的可愛貼圖，稱讚丈夫好勇敢！

▲織織稱讚老公很勇敢。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）



織織解釋她向來主張生一胎就好，「童年時期的手足體驗太差」，長大後也清楚知道若生超過一胎，她無法百分百保證能完全不偏心，「就算自己體感上做到不偏心，小孩子的感受也不一定相同。」

▲織織本來就只想要生一胎。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）