《鬼滅之刃無限城》大陸定檔1114！時長「155分無刪改」強調1重點

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動畫片《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》確定11月14日在中國大陸上映。同時這是《鬼滅之刃》的劇場版電影首度躍上中國大銀幕，格外受到當地動漫迷高度關注。且該片在大陸的上映時長為155分鐘，與日版時長一樣，但強調「未成年人謹慎選擇觀看」，隨即引發討論。

▲《鬼滅之刃無限城》中國大陸將上映，定檔11月14日，海報強調「未成年人謹慎選擇觀看」。（圖／翻攝自微博）

根據貓眼電影的資訊，《鬼滅之刃無限城》電影時長155分鐘，且事前曾以「987426424（九宮格）」暗示大眾「無刪改」，昨日（5）發表電影獲得放映許可的發行通知，引進公司為中國電影集團公司（簡稱中影）。電影定檔14日上映，與全球一樣也有零點場，昨日（5）開賣2D、IMAX、杜比、CINITY等放映版的預售票，不到一天試映與預售總票房突破2000萬人民幣（約台幣8675萬元）。

▲網友轉發貓眼電影回應，《鬼滅之刃無限城》時長155分鐘，無刪改。（圖／翻攝自微博）

根據「燈塔數據」的大陸電影預售票票房歷史排行顯示，前15名電影都高達破億人民幣，且15部作品僅有2部外語片，分別是《復仇者聯盟：終局之戰》預售總票房7.74億、《復仇者聯盟3：無限之戰》預售總票房1.78億。至今從未有日片進榜。

▲燈塔數據發表中國大陸預售總票房TOP15。（圖／翻攝自小紅書）

由於中國大陸電影官方沒有分級制度，《鬼滅之刃無限城》上映時長155分鐘，被陸網解讀為「核心劇情未刪減」，不過劇中有大量血腥鏡頭， 電影海報、預告除了強調「未成年人謹慎選擇觀看」，部分網友推測，血腥畫面可能透過模糊化理、降低飽和度等方式處理，但是保持劇情完整性。

有網友注意到，《鬼滅之刃無限城》定檔預告與定檔海報，男主角竈門炭治郎的耳飾紋路與日版相同，但是電影與飲料品牌合作的聯名杯套，竈門炭治郎的耳飾則是修改版。

▲《鬼滅之刃無限城》電影與飲料品牌聯名，炭治郎耳飾經過調整。（圖／翻攝自微博）