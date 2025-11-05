ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
黃明志延扣7天變6天！關鍵原因曝
你過勞了嗎？一次看懂過勞「5大徵兆」
王子道歉不夠！葛斯齊緊咬「西洋出軌團」
《大濛》試片「千人手帕全哭濕」！　李烈為柯煒林一句「走囉」當場淚崩

記者蕭采薇／台北報導

入圍本屆金馬獎11項大獎的電影《大濛》，其中將角逐本屆金馬影帝的香港男星柯煒林，自七月坦承罹患肺腺癌四期後，始終堅定抗癌、積極面對病魔，也為了宣傳電影並參與金馬活動來台。他甫下飛機便笑著說：「好想台灣啊！」柯煒林更直呼：「這是我非常珍惜的作品，也是非常重要的一段旅程！」

▲《大濛》導演陳玉勳（中）、監製葉如芬（右）與監製李烈（左）一同吃著電影的象徵物燒餅。（圖／華文創提供）

▲《大濛》導演陳玉勳（中）、監製葉如芬（右）與監製李烈（左）一同吃著電影的象徵物燒餅。（圖／華文創提供）

《大濛》5日舉行大型媒體試片，導演陳玉勳、監製葉如芬與監製李烈「黃金鐵三角」皆出席映後活動。監製李烈哽咽表示：「看見柯煒林在片中說『走囉！』的那一刻，就感動得快哭出來。」導演陳玉勳則回憶創作時的心情：「當初創作時，覺得有股神秘的力量在引導我。看了許多資料後常常失眠，午夜時分彷彿又回到那個場景，於是想透過電影告訴大家，也很感謝兩位監製，以及劇組每一位成員的用心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

映後更引發熱烈回響，眾多導演、影評人與知名人士皆到場觀影。片商也特別準備「三重驚喜」，入場即贈片中具有寓意的紙手錶，象徵時間能沖淡傷痛、一切終將過去。以及方郁婷飾演的阿月為原型的手帕，圖中阿月懷抱雲朵，象徵她尋找曾敬驊飾演的哥哥育雲的思念與不捨。

▲《大濛》導演陳玉勳（中）、監製葉如芬（右）與監製李烈（左）一同吃著電影的象徵物燒餅。（圖／華文創提供）

▲《大濛》播畢後，全場淚水不止，當天兩場共湧入千名觀眾的手帕全被哭濕。（圖／華文創提供）

電影播畢後，全場淚水不止，當天兩場共湧入千名觀眾的手帕全被哭濕。不少人更是哭花臉離場，笑稱：「哭得好累，難怪要發手帕。」離場時還獲贈台北排隊名店「阜杭豆漿」經典燒餅，呼應片中柯煒林飾演的三輪車伕趙公道在街頭吃燒餅的畫面，讓觀眾彷彿穿越回民國四〇年代的街頭。

《大濛》電影講述1950年代柯煒林飾演的趙公道與方郁婷飾演的阿月因緣相遇，發展出一段動人情誼。方郁婷回憶正式開拍前兩人僅在訓練腳踏車動作戲時見過一次面，並稱讚他是位大暖男：「他很貼心，如果有腳踏車要衝過來他都會要我注意並小心。」

▲《大濛》導演陳玉勳（中）、監製葉如芬（右）與監製李烈（左）一同吃著電影的象徵物燒餅。（圖／華文創提供）

▲《大濛》舉行大型媒體試片，導演陳玉勳（左）、監製葉如芬（右）與監製李烈（中）映後感性分享。（圖／華文創提供）

方郁婷笑說自己個性害羞，多半是由柯煒林主動搭話，「我們有時會用英文聊天，他還教我用廣東話講『月亮』。」柯煒林則形容與方郁婷對戲「像是兩個個性倔強的人在互相逗弄」，笑稱對戲時總覺得方郁婷的表情自然又可愛，足見兩人戲裡戲外好感情。

▲《大濛》方郁婷（左）尋找哥哥，遇上了柯煒林（右）飾演的退休阿兵哥幫助。（圖／華文創提供）

▲《大濛》方郁婷（左）尋找哥哥，遇上了柯煒林（右）飾演的退休阿兵哥幫助。（圖／華文創提供）

除柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊動人演出外，《大濛》客串卡司也驚喜連連。金馬男星劉冠廷與林美秀繼《消失的情人節》後再度與陳玉勳導演合作，林美秀在片中飾演由9m88率領的彩蝶歌舞團「七仙女」舞團團長阿秋姨，並親自替七仙女編舞；而劉冠廷則化身真實人物原型、號稱「廖添丁二世」的飛賊高金鐘，在片中飛簷走壁、劫富濟貧，登場氣勢逼人。《大濛》將於11月21日至11月23日舉行感動口碑場，11月27日全台上映。

 

