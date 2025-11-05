串流收視週榜／黑馬台劇《黑盒子》網路激推！5新劇列11月必看片單

記者陳芊秀／綜合報導

11月有3部熱播與新開播台劇，各自都掀起話題！其中改編自台灣驚悚漫畫的《黑盒子》翻拍真人劇集，播出後掀起網路好評，新科金鐘影后楊謹華新作《看看你有多愛我》以及改編自侯文詠小說《人浮於愛》在收視上也有好成績。《ETtoday星光雲》介紹以下5部新劇，與大家一起關注最新串流收視排行。

黑盒子

▲台劇11月黑馬《黑盒子》。（圖／LINE TV提供）

《黑盒子》可說是最新台劇黑馬，自從10月31日在LINE TV、Netflix開播，火速衝上LINE TV週排行第一，擠下蟬聯多週冠軍的《許我耀眼》，Netflix台灣自11月2日起連續3天單日榜冠軍。該作改編自台灣漫畫家Pony在LINE WEBTOON連載的漫畫《黑盒子》，並帶有奇幻驚悚元素，共有4個單元，第一單元《造物獄》描述女雕刻家擁有強烈佔有慾，不惜複製出前男友的半身並加以囚禁，緊接著還有《星際救援》、《豬人》、《黑白盒子》3個單元，劇情超乎觀眾想像，且特效由業界知名的兔將創意影業打造，更添看點。

▲《黑盒子》上線首週就奪Netflix第7。（圖／Netflix）

看看你有多愛我

▲《看看你有多愛我》。（圖／翻攝自官方IG）

《看看你有多愛我》是親子懸疑劇，憑《影后》奪下金鐘影后的楊謹華，在新劇飾演單親媽媽，戲裡獨力撫養雙胞胎女兒林思廷、詹子萱長大，並與其中一個女兒成為網紅母女，另一個女兒則不曾露面，直到其中一個女兒失蹤，捲入綁架事件，帶出媽媽黑暗的過往與心結。劇集在Hami Video獨播，並衝上戲劇類收視冠軍，全平台排行第2，僅次於韓影《凌晨兩點的惡魔》。

人浮於愛

▲《人浮於愛》。（圖／翻攝自官方IG）

《人浮於愛》改編自知名作家侯文詠的小說，描述兩段糾結的感情，由邵雨薇、宋芸樺、楊祐寧、簡嫚書、范少勳共同出演，邵雨薇周旋於富商與精神科醫師，精神科醫師身邊已經有穩交女友；宋芸樺慘遭劈腿，人生低潮卻邂逅帥氣多金男，但身分差距成了感情阻礙。劇集播出後在公視+首度奪冠，在MyVideo已經連續兩週第一，成了雙平台冠軍的熱門作品。

天地劍心

▲《天地劍心》改編自大陸人氣動漫。（圖／翻攝自臉書／iQIYI TW）

《天地劍心》登上最新一週iQIYI長劇收視冠軍，擠下了連續3週第一的《一笑隨歌》。該劇原本劇名為《狐妖小紅娘王權篇》，改編自大陸人氣動漫《狐妖小紅娘》，由成毅、李一桐領銜主演。故事描述男主角「王權富貴」從小被栽培成斬妖除魔的終極武器，遇見蜘蛛精「清瞳」後，逐漸改變對妖的看法。



山河枕

▲《山河枕》描述禁忌叔嫂戀。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

古裝陸劇《山河枕》自10月30日在Disney+獨播，開播首週就火速衝熱門日榜第2，更一度超越已經連續多日第一的韓劇《宇宙Marry Me？》，顯示平台喜愛華劇的觀眾也相當多。《山河枕》改編自作家墨書白的同名小說，描述將軍之女「楚瑜」因家族蒙冤，以衛家長嫂的身分，與衛家小兒子衛韞共同追查7萬將士的戰死真相，兩人也在過程中產生情愫。原著中男女主角是小叔與長嫂，挑戰了禁忌的叔嫂戀，劇集由宋茜、丁禹兮主演，兩人合作火花也是追劇焦點。

【台灣9串流平台收視】

Disney+／韓劇第一《宇宙Marry Me？》陸劇《山河枕》名次衝高

▲Disney+熱劇《宇宙Marry Me？》《山河枕》。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／韓劇《申社長計劃》韓石圭收視保證

▲friDay影音收視週榜（10/27-11/2）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《看看你有多愛我》第2

▲Hami Video收視週榜（10/27-11/2）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《天地劍心》長劇奪冠、《十分野》短劇第一

▲iQIYI收視週榜（10/27-11/2）。（圖／iQIYI提供）

KKTV／《有本事換你來做啊！》連4週冠軍

▲KKTV收視週榜（10/27-11/2）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／台劇《黑盒子》開播奪冠

▲LINE TV收視週榜（10/27-11/2）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《人浮於愛》霸榜冠軍2周

▲MyVideo收視週榜（10/27-11/2）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／台劇《黑盒子》開播就衝第7

▲Netflix收視週榜（10/27-11/2）。（圖／Netflix）

公視+／《人浮於愛》奪冠

▲公視+收視週榜（10/27-11/2）。（圖／公視+提供）