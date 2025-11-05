宇宙啦啦隊錄影竟然失火　七台消防車到場銀赫衝大廳避難

記者葉文正／台北報導

緯來最新選秀節目《宇宙啦啦隊》今天舉行記者會，不僅集合了所有女孩到場，製作人B2也透露：「當天是有失火，但是我覺得還好，但是因為有報請消防單位處理，一下來了7輛消防車，銀赫也跟著跑到大廳避難。」

B2描述火災的情況，他說：「消防車來了七台，其實頂樓是起火點有出事，我們所有人都在門口集合，各式各樣的藝人擠在大廳，包括銀赫也一起，都在聊有的沒的，我跟他說疑似火災，但他沒啥反應，站在一樓跟大家一起聊天。」

而緯來的《宇宙啦啦隊》由於是啦啦隊女孩選秀節目，因為前啦啦隊女孩粿粿偷吃王子被爆，難免被問到對於他們的私德與感情是否有管制？B2也回應，「來參加的女孩，都會有兩到三輪面試，也問起他們工作或感情狀態，希望大家以節目為出發，不要讓節目形象受損，也跟他們明確說違反到哪些情況，說謊，就會立即處理，或是一開始就過濾掉，有的對現有工作支支吾吾的人，我們就特別害怕。」

B2也提出條件說，「當如果參賽者危害節目形象，品行不佳，說謊或情感有失德情況，過程中要OK，倘違約要賠償五百萬左右。節目沒有明令禁愛，但是不能有醜聞。生小孩等等，主持人麻由趕緊澄清自己沒有小孩。

B2也公布啦啦隊當選標準，最要求的是舞蹈要有一定水準，還有歌唱等等，已經花四個多月在訓練，「女孩們一直成長，前幾名就直接出道，參加各種應援活動，未來成團將是十人以內，以偶像團體出發，舞蹈為主，他們每天進度很可怕，即便是已經會跳舞的人，也根本不敢睡覺，因為隔天還有新的東西。

主持人麻由也選秀過，他以過來人身分說，「我是一定會心碎的那種，就算過程中被淘汰掉，都不要太傷心，做好自己就OK了。」B2也說，當年做棒棒堂，做男生相對簡單，就會罵他們，但這次從訓練到負責人都是女性同事，分好幾個環節，只要我出現就是公布事情，他們會比較害怕。