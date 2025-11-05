洪佩瑜出寫真集了！　遠赴波蘭拍攝「只有1類人可購買」

記者蔡琛儀／台北報導

洪佩瑜暌違2年推出第2張專輯《開Still Moving》，不只橫掃各大數位榜，更在樂評界好評不斷，粉絲敲碗已久的實體專輯終於來了，從11月4日開放預購、12月4日正式發行，首日預購就空降博客來即時榜冠軍，氣勢驚人。

▲洪佩瑜《開》實體專輯預購。（圖／何樂音樂提供）

這次她特地遠赴波蘭樂斯拉夫取景拍攝，洪佩瑜笑說當地拍攝印象深刻，「不知道目的地在哪，只能一路跟著攝影師走，拍完看著一堆底片，像在拆時光膠囊！」拍攝共耗時72小時、拍出25卷底片、集結成32頁寫真小冊，僅限購買實體專輯者能收藏。

她也坦言：「拍攝過程有很多信任與直覺發生，照片如實記錄流逝的時間與情感，我真的很喜歡！」專輯設計邀請曾獲「世界最美麗的書」獎的K.Chen操刀，以一體成型的裝幀工法打造，融合〈開〉的鏡像概念與古典花紋，象徵心靈與世界的敞開。

▲洪佩瑜《開》專輯迴響頗大。（圖／何樂音樂提供）

此外，洪佩瑜將於12月6日首登北流舉辦「開」演唱會，目前門票在KKTIX熱賣中，她透露正密集練團，「有很多著地的感受。這張專輯因為敞開的過程，有很多時刻是也同時感覺自己仍然是漂浮著的，一直在等待緩緩落下的時間，我想練團就是這樣的一個時機。跟夥伴們實際的練習跟聆聽，是這張專輯不可或缺的過程，而『開』正是包括了這樣的狀態。」