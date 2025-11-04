Beyond前成員劉志遠是台灣女婿！　在台生活10年近況曝光

記者蔡琛儀／台北報導

「2025好友港節市集」將在11月8、9日在華山文創園區舉辦，去年的壓軸表演，由香港傳奇樂團Beyond前團員劉志遠，加上客家歌王謝宇威，合力演出多首經典港劇金曲，大會今年再度邀請兩人壓軸登場。

▲劉志遠、張啟樂、謝宇威。（圖／好友港節提供）

日前劉志遠和謝宇威彩排，連續三年成為大會總召的港星張啟樂特地來探班，還帶上港式小吃咖哩魚蛋。去年劉志遠和謝宇威表演反應非常熱烈，謝宇威表示，其實港澳很受西方文化影響，所以今年的曲目除了粵語歌曲之外，還會有經典英文金曲，希望能夠引起共鳴，勾起大家的共同回憶。

在台灣生活超過十年的劉志遠就表示，去年第一次參與演出，太太與親友都來觀賞演出，讓他很感動，「他們全部都是台灣人，來到這個跟香港有關的活動，正正就是這個活動的意義，把兩個文化背景不一樣的人拉在一起，在同一個空間一起渡過快樂時刻。」

張啟樂則表示，今年已經是連續三年擔任總召，感到很榮幸，感謝主辦單位「臺港經濟文化合作策進會」讓他有機會為在台灣的港澳人士出一份力；在私人生活上，他也希望自己能夠當個好爸爸，小孩將來能夠在台灣開心快樂地成長。