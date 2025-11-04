圤智雨爆「黃明志約過台AV女優」　手握對話證據：真的很可怕耶

記者王靖淳／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志傳出涉入網紅謝侑芯猝逝案，警方今（4）日宣布改以謀殺罪偵辦，稍早也正式通緝黃明志，消息曝光後引發外界關注。為此，網紅推手圤智雨在臉書發文談論此事，稱自己手中握有黃明志約炮台AV女優娃娃（翁雨澄）的對話證據，貼文曝光後，再度掀起討論。

▲黃明志被爆料約炮娃娃。（圖／翻攝自Instagram）

圤智雨發文爆料，黃明志約炮過台AV女優娃娃（翁雨澄），同時也在文中表示，自己看到女方最近感嘆「原來我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位」的貼文時差點噴飯。至於兩人約炮的時間點，圤智雨指出娃娃早在2021年9月，在黃明志有女友時，就接受對方的約炮。他也強調，自己之所以會知道得如此清楚，是因為娃娃有把對話紀錄傳給他，「當時他就想要抓著黃明志做新聞。」

▲圤智雨發文談論黃明志。（圖／翻攝自Facebook／圤智雨雨的十二時辰）

談到娃娃最近的發文內容，圤智雨痛批：「人家出事了，你就出來潑冷水，結果自己2021年9月就在人家有女朋友的狀況之下，跟他上床了，然後現在打這種話，你是不是忘記你有傳對話紀錄給別人呢？我真的覺得，很可怕耶，誰跟你好你弄誰？」並透露自己有將兩人約炮的對話證據留著。貼文曝光後，立刻掀起網友討論。