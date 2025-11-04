ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

斷開小甜甜0聯絡　宋晉賢轉行
一蘭拉麵推「線上取號」功能
粿粿、范姜決裂完整時間軸
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 王子 范姜彥豐 小馬 黃明志 李連杰 吳宗憲

大馬全境通緝！黃明志神隱　豪宅區內「工作室」畫面曝光

大馬全境通緝！黃明志神隱逾6小時　工作室「詭異畫面」曝光

▲黃明志（左）捲入謝侑芯（右）命案，至今下落不明。（翻攝中國報、謝侑芯IG）

圖文／鏡週刊

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯猝逝案，案情急轉直下。吉隆坡警方今宣布將此案以《刑事法典》第302條「謀殺罪」方向偵辦，並展開逮捕行動。警方追緝超過6小時仍未捉到人，已正式將黃明志列入通緝名單，展開全國追捕。如今他吉隆坡工作室大門深鎖，現場畫面也曝光。

工作室大門深鎖　庭院停多輛車

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《中國報》報導，黃明志的吉隆坡工作室，地點位於保全森嚴的高級住宅區內，外觀為一棟白色獨立洋房。現場可見大門深鎖，庭院裡停放至少4輛轎車，氣氛冷清。據了解，該社區出入須通過兩層保安亭，目前工作室並無異動跡象，也未見警方現身。

知情人士指出，這棟洋房約10年前啟用，產權登記在一名女性名下。黃明志並未長住，只偶爾前來工作或錄音。平日共有3輛轎車輪流代步，有時由員工接送。一名保安人員透露，黃明志為人親切，會和保安打招呼，最後一次出現已是3、4個月前。

大馬全境通緝！黃明志神隱逾6小時　工作室「詭異畫面」曝光

▲黃明志大馬工作室位在豪宅區。（翻攝中國報）

大馬全境通緝！黃明志神隱逾6小時　工作室「詭異畫面」曝光

▲目前工作室大門深鎖。（翻攝中國報）

警方展開全國追捕　黃明志下落不明

根據警方消息，追緝行動已持續超過6小時，但仍未掌握黃明志行蹤。警方已將他列入警隊通緝名單，並啟動全國範圍追捕行動。當局強調，將持續鎖定他可能藏匿地點，直到拘捕到案為止。

另一方面，謝侑芯在台灣的至親，已委託代表前往馬來西亞，為謝侑芯辦理相關領屍手續。不過，隨著警方將案件改以「謀殺罪」方向重新調查，領屍程序已暫時喊停。據悉，家屬目前正配合警方調查，預料須等待進一步指示，才能領出遺體。


更多鏡週刊報導
謝侑芯「最後一夜」與黃明志住五星級酒店　一晚「奢華房價」曝光！
「護理女神」謝侑芯猝逝案翻轉！　吉隆坡警方「改以謀殺罪偵辦」
不甩修杰楷閃兵風波！賈靜雯近照9連發　「還在過夏天」取暖中國粉絲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊黃明志謝侑芯

推薦閱讀

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

10小時前

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！　同居小王3個月…吃定范姜1點

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！　同居小王3個月…吃定范姜1點

14小時前

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男！范姜彥豐握「裸體相擁證據」

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男！范姜彥豐握「裸體相擁證據」

14小時前

快訊／人間蒸發2天　大馬警方宣布：正式通緝黃明志！

快訊／人間蒸發2天　大馬警方宣布：正式通緝黃明志！

4小時前

震撼彈！AV女神引退6年復出了　昔瞞家人拍A片...被老公抓包離婚

震撼彈！AV女神引退6年復出了　昔瞞家人拍A片...被老公抓包離婚

7小時前

再見！妻當面跳樓亡　棒棒堂小馬：我是人渣外遇害死妳

再見！妻當面跳樓亡　棒棒堂小馬：我是人渣外遇害死妳

6/3 07:27

黃明志消失2天下落不明遭通緝　大馬警方抓不到...研判「已潛逃」

黃明志消失2天下落不明遭通緝　大馬警方抓不到...研判「已潛逃」

1小時前

謝侑芯經紀人「正義也許會遲到」　曝命案現場：還有第三人

謝侑芯經紀人「正義也許會遲到」　曝命案現場：還有第三人

4小時前

護理女神命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明：違禁品對方提供

護理女神命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明：違禁品對方提供

12小時前

正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她：直覺救了我

正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她：直覺救了我

2小時前

范姜彥豐低調變開撕！粿粿「外遇聲明」毀和解轉機…他切心法院見

范姜彥豐低調變開撕！粿粿「外遇聲明」毀和解轉機…他切心法院見

14小時前

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！　公司宣布：停止所有演藝工作

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！　公司宣布：停止所有演藝工作

11/3 18:58

熱門影音

范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」

范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」
金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援

金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援
GD演唱會後直奔金豬　好友李洙赫愛相隨（？）

GD演唱會後直奔金豬　好友李洙赫愛相隨（？）
吳宗憲直播談粿粿出軌王子　坦言：婚姻最後只剩數字

吳宗憲直播談粿粿出軌王子　坦言：婚姻最後只剩數字
粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD

粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面
Melody爆哭憶爸爸幫擦鞋 「永遠都可以回美國找爸媽」

Melody爆哭憶爸爸幫擦鞋 「永遠都可以回美國找爸媽」
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
蔡依林睽違6年辦簽唱會　萬名粉絲一起喊Mommy！

蔡依林睽違6年辦簽唱會　萬名粉絲一起喊Mommy！
范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就
護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

看更多

艾薇唱〈Golden〉大破音　自責要再雪恥QQ

即時新聞

剛剛
剛剛
26分鐘前10

周湯豪快閃信義區酒吧　「黑衣蒙面人」突闖入...身份曝全場嚇呆

26分鐘前12

一隻阿圓玩拖曳傘「繩子突然斷開」！　她險遭勒脖：真的有嚇到

54分鐘前90

林青霞生日曬照慶祝　「71歲凍齡美貌曝光」網狂讚

1小時前1626

快訊／黃明志遭通緝疑潛逃　經紀人發聲認「與藝人失聯」：相信他判斷力

1小時前1131

黃明志消失2天下落不明遭通緝　大馬警方抓不到...研判「已潛逃」

1小時前33

《大學生》海產捐肝救父！　曬病床照揭手術狀況：是生命共同體了

2小時前410

大馬全境通緝！黃明志神隱　豪宅區內「工作室」畫面曝光

2小時前31

黃明志捲謀殺案「尿檢4陽性」　醫揭毒品真正可怕：重寫大腦

2小時前1123

正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她：直覺救了我

2小時前0

《失戀33天》白百何疑不滿「獎項分給男主」　發文吐槽：還能這麼操作

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實
    10小時前4655
  2. 粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月
    14小時前9697
  3. 遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據
    14小時前5264
  4. 快訊／大馬警方宣布：正式通緝黃明志！
    4小時前6464
  5. AV女神引退6年震撼復出　昔被老公抓包離婚
    7小時前148
  6. 妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣
    6/3 07:27
  7. 黃明志下落不明遭通緝　大馬警方研判「已潛逃」
    1小時前2031
  8. 謝侑芯經紀人「正義也許會遲到」命案現場還有第三人
    4小時前1832
  9. 謝侑芯命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明
    12小時前3629
  10. 正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她
    2小時前2022
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合