大馬全境通緝！黃明志神隱　豪宅區內「工作室」畫面曝光

▲黃明志（左）捲入謝侑芯（右）命案，至今下落不明。（翻攝中國報、謝侑芯IG）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯猝逝案，案情急轉直下。吉隆坡警方今宣布將此案以《刑事法典》第302條「謀殺罪」方向偵辦，並展開逮捕行動。警方追緝超過6小時仍未捉到人，已正式將黃明志列入通緝名單，展開全國追捕。如今他吉隆坡工作室大門深鎖，現場畫面也曝光。

工作室大門深鎖 庭院停多輛車

根據《中國報》報導，黃明志的吉隆坡工作室，地點位於保全森嚴的高級住宅區內，外觀為一棟白色獨立洋房。現場可見大門深鎖，庭院裡停放至少4輛轎車，氣氛冷清。據了解，該社區出入須通過兩層保安亭，目前工作室並無異動跡象，也未見警方現身。

知情人士指出，這棟洋房約10年前啟用，產權登記在一名女性名下。黃明志並未長住，只偶爾前來工作或錄音。平日共有3輛轎車輪流代步，有時由員工接送。一名保安人員透露，黃明志為人親切，會和保安打招呼，最後一次出現已是3、4個月前。

▲黃明志大馬工作室位在豪宅區。（翻攝中國報）

▲目前工作室大門深鎖。（翻攝中國報）

警方展開全國追捕 黃明志下落不明



根據警方消息，追緝行動已持續超過6小時，但仍未掌握黃明志行蹤。警方已將他列入警隊通緝名單，並啟動全國範圍追捕行動。當局強調，將持續鎖定他可能藏匿地點，直到拘捕到案為止。

另一方面，謝侑芯在台灣的至親，已委託代表前往馬來西亞，為謝侑芯辦理相關領屍手續。不過，隨著警方將案件改以「謀殺罪」方向重新調查，領屍程序已暫時喊停。據悉，家屬目前正配合警方調查，預料須等待進一步指示，才能領出遺體。



