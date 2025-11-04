黃明志失聯慘遭通緝！　上個月開庭細節首曝光「律師幫求降保釋金」

記者蔡琛儀／綜合報導

網紅謝侑芯上個月在馬來西亞猝逝，其中黃明志被爆出牽涉其中，因涉及命案及毒品震驚各界；今馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，命案有全新進展，因此警方將改以謀殺案的罪名偵辦，稍早大馬警方更宣佈，正式通緝黃明志。而黃明志上月24日遭起訴，出庭應訊的詳細內幕也被馬來西亞媒體首度曝光了。

▲黃明志昔日舞台風光，如今卻淪為通緝犯。（圖／亞洲通文創提供）

根據馬來西亞媒體查詢法庭文件顯示，黃明志當天被控兩項罪名：一為「持有毒品罪」，一為「吸食毒品罪」，但他皆強烈否認犯罪。

起訴書上寫，黃明志於10月22日經尿液篩檢後，體內被驗出安非他命、甲基安非他命（俗稱冰毒）、K他命以及四氫大麻酚（THC）等4種毒品成分。此外，黃明志也被控一項「持有毒品罪」，指控他於10月22日下午約4時30分，在吉隆坡悅榕莊酒店一間客房內，持有5.12克疑似搖頭丸的毒品。

《中國報》報導，檢察官原本建議法院裁定5000令吉（約新台幣3.3萬元）的保釋金及一名擔保人，但黃明志的代表律師成功請求法官降保。最終，法官裁定黃明志以兩案各2000令吉（約新台幣1.3萬元），共4000令吉（約新台幣2.6萬元）交保，並覓得一名擔保人，讓他得以保外候審。這兩宗案件都已訂於12月18日，在推事庭進行下次庭訊。