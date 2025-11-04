ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金馬62「無主持人」！ 王淨驚喜獻聲　頑童MJ116、9m88、李竺芯接力唱

記者蕭采薇／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日於臺北流行音樂中心盛大登場，4日搶先預告精彩表演內容，由嘻哈天團「頑童MJ116」、兩位金曲歌后李竺芯和孫盛希，以及金曲創作歌手黃奇斌擔任表演嘉賓。戴佩妮、9m88等，屆時也將登台演唱他們今年入圍金馬獎的電影歌曲。兩度提名金馬獎最佳女主角的王淨，則將獻聲配音，為典禮唸讀所有入圍者名單。

▲金馬62搶先預告精彩表演內容，由嘻哈天團頑童MJ116、兩位金曲歌后李竺芯和孫盛希，以及金曲創作歌手黃奇斌擔任表演嘉賓。戴佩妮、9m88等，屆時也將登台演唱他們今年入圍金馬獎的電影歌曲。兩度提名金馬獎最佳女主角的王淨，則將獻聲配音，為典禮唸讀所有入圍者名單。（圖／金馬執委會提供）

▲兩度提名金馬獎最佳女主角的王淨，則將獻聲配音，為典禮唸讀所有入圍者名單。（圖／金馬執委會提供）

曾以《當男人戀愛時》入圍最佳新導演並創下億萬票房佳績的殷振豪，今年擔任典禮創意總監，率領團隊傾力打造電影人的「最好的時光」。



本屆金馬頒獎在殷振豪導演的創意統籌下，典禮節目以侯孝賢導演經典作品《最好的時光》為靈感，打造屬於電影人的精彩大秀。殷振豪表示，金馬獎不僅是電影人的重要時刻，也讓觀眾得以關注到入圍的優秀作品與影人，他希望藉由典禮節目，呈現電影人對電影的執著與快樂，讓觀眾一同感受屬於電影人的「最好的時光」。

▲以《當男人戀愛時》入圍最佳新導演並創下億萬票房佳績的殷振豪，今年擔任典禮創意總監。（圖／金馬執委會提供）

▲以《當男人戀愛時》入圍最佳新導演並創下億萬票房佳績的殷振豪，今年擔任典禮創意總監。（圖／金馬執委會提供）

今年典禮將採不設主持人方式進行，結合表演節目、精心打造影片、頒獎橋段共同串起整場典禮的「現在」、「過去」和「未來」三個章節：由頑童MJ116熱鬧沸騰的開場表演，展現電影人拍片當下的滿腔熱血；李竺芯將以溫柔又充滿力量的嗓音，回望經典永恆的回憶，並追思逝世影人；黃奇斌和孫盛希攜手同台，唱出電影人的愛與痴迷，展現他們勇敢一路走向充滿無限可能的未來。

▲嘻哈天團「頑童MJ116」將擔任表演嘉賓。（圖／金馬執委會提供）

▲嘻哈天團「頑童MJ116」將擔任表演嘉賓。（圖／金馬執委會提供）

還有三組音樂人將登台演唱今年入圍的最佳原創電影歌曲。五座金曲獎得主的馬來西亞創作才女戴佩妮，首次為電影打造主題曲便以《地母》入圍金馬，她將現場演唱《布秧》，空靈吟唱土地與生命的動人韻律。演唱俱佳的9m88也將獻唱《大濛》的《大濛的暗眠》，藉由慵懶磁性的聲線，訴說時代蒼涼與亂世深情。

▲9m88等將登台演唱今年入圍金馬獎的電影歌曲。（圖／金馬執委會提供）

▲9m88等將登台演唱今年入圍金馬獎的電影歌曲。（圖／金馬執委會提供）

此外，今年金馬盛宴亦邀集多位金馬得主傾力貢獻所長。《緝魂》、《鬼才之道》兩座金馬獎最佳美術設計得主梁碩麟擔任舞台美術顧問，《默視錄》金馬獎最佳原創電影音樂福多瑪譜寫入圍片頭音樂，並攜手《灼人秘密》金馬獎最佳音效周震精心混音製作。

▲李竺芯將以溫柔又充滿力量的嗓音，回望經典永恆的回憶，並追思逝世影人。（圖／金馬執委會提供）

▲李竺芯將以溫柔又充滿力量的嗓音，回望經典永恆的回憶，並追思逝世影人。（圖／金馬執委會提供）

典禮也邀來《返校》、《鬼才之道》金馬獎最佳新導演徐漢強首度操刀入圍影片集錦，以《大濛》入圍金馬獎最佳劇情片等11項提名的陳玉勳導演，將透過幽默溫暖的夥伴視角，呈現「年度台灣傑出電影工作者」燈光師鍾瓊婷對電影不懈的熱愛與專業貢獻。《孤味》導演許承傑也爲本屆「終身成就獎」得主金馬影后陳淑芳製作致敬影片，以真摯影像回顧她在影壇的深厚歷程與卓越成就。

▲黃奇斌和孫盛希攜手同台，唱出電影人的愛與痴迷。（圖／金馬執委會提供）

▲黃奇斌和孫盛希攜手同台，唱出電影人的愛與痴迷。（圖／金馬執委會提供）

本屆金馬獎所有入圍影片皆會在11月6日展開的金馬影展放映，預售票只到11月5日23:59止，敬請把握最後優惠票價的機會。第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，更多資訊請見官方網站典禮資訊。

 

