黃瑋昕全身只剩「透明薄紗」！　0贅肉超狂曲線全看光

▲ Haezee黃瑋昕醞釀3年推出新專輯。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Haezee黃瑋昕憑藉首張個人專輯《LOVE MAZE》入圍第33屆金曲最佳新人獎，醞釀3年後，她推出新專輯《UNLOCKED》，包辦所有的詞曲創作並擔任製作統籌，專輯的主視覺一釋出更是讓人眼睛一亮，選擇以大膽卻自在的造型現身，大家好像什麼都看見又什麼都沒看見，也展露出Haezee的完美曲線，以設計理念「展示身體原貌」的衣著，象徵她對情緒與身體的誠實。

▲▼ Haezee黃瑋昕以透明造型亮相。（圖／索尼音樂提供）



專輯主軸覺醒之歌〈我為未知活著〉透過弦樂與鋼琴交織出電影般的張力，探問生命的本質，同時也是Haezee在演唱上的最大挑戰，她說：「演唱壓力很大，做了很多從來沒有過的聲音挑戰。」核心作品〈OST〉由Haezee與金獎製作人陳君豪聯手打造，以溫柔的Indie Pop為基底，像一封寫給仍在生活裡努力發光的人的信。



而專輯的主視覺是讓Haezee充滿藝術性的透明造型，十分大膽，更是不容一絲贅肉才能展現完美線條。造型以共存為核心，以設計理念「展示身體原貌」的衣著，象徵她對情緒與身體的誠實。

Haezee認為造型非常符合專輯《UNLOCKED》可以透過音樂去解鎖每一個透過音樂去解鎖每一個靈魂矛盾拉扯的片段，把那些柔軟的、倔強的、不安的自己，都在專輯中釋放。

