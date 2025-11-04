鄭興請出星野源導演拍MV！　還找來戴佩妮合作掀暴動

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手鄭興即將推出第四張專輯，首波單曲〈耶加雪菲〉邀來金曲歌后戴佩妮跨刀合作，以輕快搖滾節奏融合細膩情感，展現他不同以往的能量。為呈現歌曲意象，鄭興特別遠赴日本橫濱拍MV，找來曾替星野源拍〈STAR〉的導演岡本太玖斗操刀，打造一段穿越現實與夢境的「咖啡奇遇」，象徵他在香氣與靈感中展開自我探索之旅。

▲鄭興推出新歌〈耶加雪菲〉。（圖／好的秋工作室提供）

鄭興笑說兩人只視訊一次就超有默契，導演提議染髮竟與他原本想要的奶茶色造型不謀而合，導演更讚他「細膩又溫柔」，一拍即合。MV中，鄭興穿飛行外套、戴墨鏡現身隧道戲，酷帥造型象徵「尋找」與「夢」的過程，也暗藏一張「尋人啟事」，成為新專輯的神祕線索。

拍攝橫跨鶴見川廣場與野毛山公園等橫濱地點，有當地民眾好奇圍觀，導演喊卡瞬間，現場更響起掌聲，讓鄭興笑說「有種被追星的錯覺！」他更將拍攝用的樂高積木送給孩子們，現場笑聲不斷，成為旅程中最溫暖的插曲。MV最後在橫濱80年歷史老咖啡館「Cafe TAKEYA」收尾，濃濃昭和氛圍中瀰漫咖啡香，鄭興從早上6點拍到深夜，相當敬業。