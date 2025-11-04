ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

斷開小甜甜0聯絡　宋晉賢轉行
一蘭拉麵推「線上取號」功能
粿粿、范姜決裂完整時間軸
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 王子 范姜彥豐 小馬 黃明志 李連杰 吳宗憲

太空人獨自漂流宇宙…遇超萌外星生物！　傅孟柏穿28kg道具被熱歪

記者黃庠棻／台北報導

LINE台灣與兔將創意影業聯手打造原創影集《黑盒子》，改編自LINE WEBTOON台灣人氣作家Pony的同名漫畫。上週播出的首波單元《造物獄》在LINE TV與NETFLIX雙平台勇奪收視冠軍。

▲《星際救援》傅孟柏、原作者Pony（中）、製作人蘇莞筑出席《星際救援》特映會。（圖／NOKE忠泰樂生活提供）

▲《星際救援》傅孟柏、原作者Pony（中）、製作人蘇莞筑出席《星際救援》特映會。（圖／NOKE忠泰樂生活提供）

第二波單元《星際救援》在NOKE忠泰樂生活舉辦搶先特映會，邀請主演傅孟柏、製作人蘇莞筑與原作漫畫家Pony現身，與影迷近距離互動、分享幕後拍攝趣事。特映會現場有不少《星際救援》的原作粉絲，當劇中可愛的外星生物「小白」現身螢幕時，引來一陣驚呼，不少觀眾還對著螢幕隔空打招呼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《星際救援》傅孟柏、原作者Pony（中）、製作人蘇莞筑出席《星際救援》特映會。（圖／NOKE忠泰樂生活提供）

▲《星際救援》傅孟柏、原作者Pony、製作人蘇莞筑出席《星際救援》特映會。（圖／NOKE忠泰樂生活提供）

《星際救援》是粉絲票選最希望改編的單元之一，傅孟柏飾演遭遇太空風暴，在宇宙漂流的太空人「孟白」，在絕望之際與外星生物「小白」相遇。傅孟柏分享，當初接演的動機，是對「宇宙」題材充滿好奇與想像力。

身為演員，傅孟柏表示只要遇到有趣的角色與故事，都會積極爭取挑戰，不會侷限於特定類型。談到與角色相似之處，他笑說「在地球上都沒什麼朋友，差別是他（孟白）還有個外星朋友！」幽默回應讓現場笑成一片。

▲《星際救援》傅孟柏飾演太空人，挑戰極限拍攝。（圖／LINE TV提供）

▲《星際救援》傅孟柏飾演太空人，挑戰極限拍攝。（圖／LINE TV提供）

《星際救援》是整個劇組籌備過程中最耗心力、執行難度最高的單元之一，尤其太空艙內的拍攝更是挑戰極大。當時棚內溫度高達37度，演員必須穿上重達28公斤的太空服，還要配戴頭盔與無線電設備，為了幫助演員散熱，嘗試過水冷式、風扇式等不同方式。

傅孟柏笑說「經過各種測試後，考慮到熱度、重量的問題，到最後選擇最簡單的方式，就是全部都脫掉。」他補充，並非「全脫光」，而是將太空衣內層防摩擦衣等裝備脫掉，這樣效果反而更好，但也因此每隔兩三分鐘就得脫下太空衣散熱。

▲《星際救援》傅孟柏飾演太空人，挑戰極限拍攝。（圖／LINE TV提供）

▲《星際救援》傅孟柏飾演太空人，挑戰極限拍攝。（圖／LINE TV提供）

為了真實呈現宇宙氛圍，劇組特地移師全台首座LED虛擬攝影棚拍攝，打造媲美科幻大片的視覺場景。傅孟柏也嘗試各種「星球漫步」的動作，揣摩不同重力環境下的肢體感受。其中一場太空艙遭遇撞擊的場面特別驚險，畫面上看似人被甩飛，其實是透過鋼絲輔助完成。

傅孟柏透露「太空艙內部看似狹小，其實頂部預留了很多可以使用鋼絲的空間，動作設計也有專業指導，為了詮釋瞬間的撞擊，拍了很多不同角度，挺有趣的。」

▲《星際救援》傅孟柏飾演太空人，挑戰極限拍攝。（圖／LINE TV提供）

▲《星際救援》傅孟柏飾演太空人，挑戰極限拍攝。（圖／LINE TV提供）

劇中傅孟柏與外星生物「小白」之間的互動更是一大看點。談到拍攝過程如何對戲，傅孟柏笑說「對戲過程會由工作人員手舉牌，再靠想像與牌子互動，但拿著牌子的工作人員有時候也會演起來，不小心會受到影響。」

粉絲也好奇「小白」的誕生過程，製作人蘇莞筑表示，設計「小白」時曾與Pony老師多次討論，希望不走寫實風格，凸顯他可愛親人的特質，因此有參考相似的電影作品角色，且「小白」在他們的認知中是個小章魚，所以有特別強調他軟Q的動作和半透明質感「雕琢最多的則是眼睛，因為他是用眼神和人互動所以讓他的眼睛像貓咪的星星眼，為此下了非常多的功夫。」

▲《星際救援》傅孟柏飾演太空人，挑戰極限拍攝。（圖／LINE TV提供）

▲《星際救援》傅孟柏飾演太空人，挑戰極限拍攝。（圖／LINE TV提供）

《星際救援》故事講述太空人孟白（傅孟柏飾）位優秀的太空人，但內心卻活在自我懷疑與過往創傷中。唯有透過畫筆繪製出一個可以安放靈魂的想像世界，為他提供一處宣洩情感的出口。他在泰坦星遭遇太空風暴，獨自跳上逃生艙漂流在不知處的宇宙中，失去了聯絡、無法回地球。

就在絕望中，一隻外星生物突然環繞在太空艙周圍，還對他產生無比好奇心！一場來自星際的救援行動，即將展開。《星際救援》將於本週五晚間9點在LINE TV與NETFLIX同步上線，一次播出三集。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

6小時前

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！　同居小王3個月…吃定范姜1點

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！　同居小王3個月…吃定范姜1點

9小時前

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男！范姜彥豐握「裸體相擁證據」

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男！范姜彥豐握「裸體相擁證據」

9小時前

再見！妻當面跳樓亡　棒棒堂小馬：我是人渣外遇害死妳

再見！妻當面跳樓亡　棒棒堂小馬：我是人渣外遇害死妳

6/3 07:27

震撼彈！AV女神引退6年復出了　昔瞞家人拍A片...被老公抓包離婚

震撼彈！AV女神引退6年復出了　昔瞞家人拍A片...被老公抓包離婚

3小時前

護理女神命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明：違禁品對方提供

護理女神命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明：違禁品對方提供

8小時前

范姜彥豐低調變開撕！粿粿「外遇聲明」毀和解轉機…他切心法院見

范姜彥豐低調變開撕！粿粿「外遇聲明」毀和解轉機…他切心法院見

9小時前

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！　公司宣布：停止所有演藝工作

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！　公司宣布：停止所有演藝工作

22小時前

快訊／護理女神謝侑芯猝死變謀殺！　大馬警將逮捕黃明志到案

快訊／護理女神謝侑芯猝死變謀殺！　大馬警將逮捕黃明志到案

5小時前

謝侑芯謀殺案逮捕黃明志！馬國「最重判死刑」總警長親回偵辦進度

謝侑芯謀殺案逮捕黃明志！馬國「最重判死刑」總警長親回偵辦進度

3小時前

完整時間軸／粿粿、范姜彥豐3年婚決裂！　最後公開互動「已是半年前」　

完整時間軸／粿粿、范姜彥豐3年婚決裂！　最後公開互動「已是半年前」　

5小時前

小S絕美女兒Lily現身內衣秀　不忍具俊曄暴瘦「一直夾肉給他吃」

小S絕美女兒Lily現身內衣秀　不忍具俊曄暴瘦「一直夾肉給他吃」

2小時前

熱門影音

范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」

范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」
金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援

金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援
GD演唱會後直奔金豬　好友李洙赫愛相隨（？）

GD演唱會後直奔金豬　好友李洙赫愛相隨（？）
吳宗憲直播談粿粿出軌王子　坦言：婚姻最後只剩數字

吳宗憲直播談粿粿出軌王子　坦言：婚姻最後只剩數字
粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD

粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面
Melody爆哭憶爸爸幫擦鞋 「永遠都可以回美國找爸媽」

Melody爆哭憶爸爸幫擦鞋 「永遠都可以回美國找爸媽」
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
蔡依林睽違6年辦簽唱會　萬名粉絲一起喊Mommy！

蔡依林睽違6年辦簽唱會　萬名粉絲一起喊Mommy！
范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就
護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

看更多

【信義豪宅雙屍案新進展】9億CEO大量購毒！清秀女藥頭落網

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前0

新人Wols嘆人生苦悶！　凌晨橋上衝刺：真的跑到腿軟

28分鐘前0

泫雅減肥公開最新體重！　「腳背都是傷」掀關注…本尊親揭原因

44分鐘前0

鄭興請出星野源導演拍MV！　還找來戴佩妮合作掀暴動

48分鐘前0

焦曼婷轉播職棒崩潰大哭　余祥銓爽當啦啦隊「貼身」攝影師

1小時前41

黃明志捲謝侑芯謀殺案　「蔡阿嘎曬合照」喊話二伯：不要再害人

1小時前0

陳漢典驚嘆節目下重本　看到機關逼真程度嚇到

1小時前63

吸毒棄屍小三毀星路！　押尾學出獄11年首次電視專訪…吐獄中生活

1小時前24

謝侑芯遺體「停太平間2周」還沒人領！　馬媒：親屬疑已經抵馬

1小時前824

大馬警方找不到人！　黃明志人間蒸發近2天「手機關機也沒出境」行蹤成謎

1小時前1529

快訊／黃明志關機中！警方仍在追緝　馬媒曝：沒有出境紀錄

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實
    6小時前4655
  2. 粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月
    9小時前9697
  3. 遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據
    9小時前5264
  4. 妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣
    6/3 07:27
  5. AV女神引退6年震撼復出　昔被老公抓包離婚
    3小時前107
  6. 謝侑芯命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明
    8小時前3628
  7. 范姜彥豐低調變開撕法院見！粿粿「外遇聲明」毀和解轉機
    9小時前1216
  8. 快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作
    22小時前11892
  9. 謝侑芯命案新進展！　黃明志今將被逮捕到案
    5小時前2219
  10. 謝侑芯謀殺案逮捕黃明志！馬國「最重判死刑」
    3小時前3649
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合