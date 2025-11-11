11月11日星座運勢／處女座樂透中獎率高！ 水瓶座異性緣超旺
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：擁有更多補貼
感情：異性緣超級旺
財運：保守謹慎面對
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：射手
雙子座 ♊
工作：保持樂觀自信
感情：心情愉快良好
財運：收入大於支出
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
天秤座 ♎
工作：擔任團隊領導
感情：謙虛和善待人
財運：冷靜投資心態
幸運色：白色
貴人：天蠍
小人：雙子
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：持續反思改進
感情：接受家人幫助
財運：驚喜消息到來
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：魔羯
金牛座 ♉
工作：克服挑戰阻礙
感情：追尋心儀對象
財運：採納專家意見
幸運色：卡其色
貴人：天秤
小人：獅子
處女座 ♍
工作：熱情激情動力
感情：伴侶幽默開朗
財運：樂透中獎率高
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：天秤
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：培養合作關係
感情：打扮性感魅力
財運：意外收入驚喜
幸運色：藍色
貴人：雙子
小人：天蠍
天蠍座 ♏
工作：如期完成任務
感情：談吐幽默風趣
財運：掌握財務訣竅
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：雙魚
雙魚座 ♓
工作：工作態度良好
感情：表達關心之情
財運：花小錢買享受
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：水瓶
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：加班彌補進度
感情：主動安排約會
財運：可以安穩投資
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：處女
獅子座 ♌
工作：逐漸消散陰霾
感情：聆聽並且理解
財運：加強資產配置
幸運色：藍色
貴人：水瓶
小人：牡羊
射手座 ♐
工作：擴大客戶基礎
感情：懂得討人歡喜
財運：意外生意之財
幸運色：紫色
貴人：處女
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
