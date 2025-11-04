獲3次奧斯卡提名　《我心狂野》戴安拉德逝世享壽89歲

▲美國資深女演員戴安拉德（左）逝世，右為同為演員的女兒蘿拉鄧恩。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國資深女演員戴安拉德（Diane Ladd）逝世，享壽89歲。她是三度獲得奧斯卡獎提名的傳奇影星，代表作橫跨《愛麗絲不住這裡》（Alice Doesn’t Live Here Anymore）與《我心狂野》（Wild at Heart）等影史經典。女兒、奧斯卡影后蘿拉鄧恩（Laura Dern）4日證實母親辭世消息，表示她陪伴在母親身邊，見證這位「非凡母親與藝術家」平靜離開。

蘿拉鄧恩發聲明表示，「她（戴安拉德）是我們的祝福，如夢似幻的存在，是女兒、母親、祖母、演員、藝術家和充滿同理心的靈魂。如今她與天使一同飛翔。」聲明中並未透露確切死因，只說拉德於加州歐海（Ojai）的自宅辭世。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲戴安拉德。（圖／路透）



戴安拉德是一位同時擅長喜劇與戲劇的演員，早年活躍於電視與劇場，直到1974年與馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）合作《愛麗絲不住這裡》才在大銀幕嶄露頭角，片中她飾演語帶辛辣、直言不諱的女侍者Flo，並因此獲得奧斯卡最佳女配角提名。此後，她演出數十部電影，包括《唐人街》（Chinatown）、《選情尬翻天》（Primary Colors）等，並以《我心狂野》與《玫瑰情緣》（Rambling Rose）再度獲得奧斯卡女配角提名。

戴安拉德與女兒蘿拉鄧恩曾於1991年以《玫瑰情緣》雙雙獲得奧斯卡提名，締造罕見的母女同時入圍紀錄。兩人也在導演大衛林區（David Lynch）執導的《我心狂野》中合作，拉德飾演為了阻止女兒（由鄧恩飾演）與前科男友（尼可拉斯凱吉 飾）交往，不惜以極端手段干預的母親一角，並憑此片奪下坎城影展金棕櫚獎。拉德曾說這是她最喜愛的作品之一。

拉德也曾參與多部電視劇演出，包括《急診室的春天》（ER）、《天堂的使者》（Touched by an Angel），以及影集版《愛麗絲》（Alice）等，持續拓展其跨世代的演藝足跡。

拉德出身藝術世家，是劇作家田納西威廉斯（Tennessee Williams）的表親。其前夫布魯斯鄧恩（Bruce Dern）亦為奧斯卡提名男演員，女兒蘿拉鄧恩更曾獲奧斯卡最佳女配角獎，三代皆為美國影壇重量級人物。戴安拉德的離世，代表一段傳奇的落幕，也將她的表演精神永遠刻印於影迷心中。