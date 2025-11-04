ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王子宣布「停止所有演藝工作」
情緒易炸裂星座Top 3
范姜彥豐首露面！喝「粿王飲料」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃明志 謝侑芯 李洙赫 GD 李春才 范姜彥豐 粿粿 鄭家純

黃明志控「救護車遲到1小時」遭打臉！馬國衛生部：26分鐘抵達

▲馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案。（圖／翻攝自臉書、IG）

▲馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案。（圖／翻攝自臉書、IG）

記者閔文昱／綜合報導

台灣網紅「護理女神」謝侑芯日前驚傳在馬來西亞飯店猝逝，得年31歲，案件疑點重重。大馬警方證實歌手黃明志（Namewee）當時人在現場，並在他身上查獲疑似毒品，目前案件仍在調查中。不過，黃明志日前怒控「救護車遲到近1小時」，如今被馬國官方打臉，衛生部澄清「26分鐘內就抵達現場施救」。

根據馬來西亞《中國報》、《光明日報》報導，衛生部官員指出，救護車於10月22日中午12時30分從吉隆坡中央醫院出發，12時56分即抵達位於隆市康萊路的五星級飯店，隨即對謝侑芯進行急救，並無延誤情況。當局強調，「接獲求助後2分鐘內就出勤」，駁斥外界指控遲到將近1小時的說法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼黃明志爆捲台網紅謝侑芯猝逝案。（圖／翻攝自Instagram）

回顧整起事件，警方接獲報案後到場發現謝侑芯倒臥浴缸、已無呼吸心跳，黃明志當時神情慌張，聲稱「她進浴室太久沒動靜，我發現不對才衝進去」。警方其後在他身上搜出疑似搖頭丸藍色藥丸，隨即帶回偵訊，並依《1952年危險毒品法令》起訴。黃明志否認吸毒與持毒，以4000令吉保釋候審。

黃明志日前在社群發文，否認涉毒並表示案件仍在調查中，「沒有吸毒、沒有攜帶毒品」，同時抱怨救護車延誤，「999這號碼到底是拿來幹嘛的？打去還被罵」。他透露自己與團隊近日遭到「blackmail（勒索）」，強調「想玩可以奉陪到底」。

對於相關報導，黃明志經紀人回應，目前案件已進入司法程序，尚未獲得警方最終報告，呼籲外界靜待調查結果，「黃明志已全力配合，對謝侑芯的不幸離世感到深切遺憾」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

網紅護理女神猝死案黃明志涉毒

推薦閱讀

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！　公司宣布：停止所有演藝工作

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！　公司宣布：停止所有演藝工作

8小時前

再見！妻當面跳樓亡　棒棒堂小馬：我是人渣外遇害死妳

再見！妻當面跳樓亡　棒棒堂小馬：我是人渣外遇害死妳

6/3 07:27

186cm范姜現身「瘦剩65公斤」！天后闆妹心疼找他當洗髮精代言人

186cm范姜現身「瘦剩65公斤」！天后闆妹心疼找他當洗髮精代言人

6小時前

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」！　黑幕全爆：只差沒給一拳

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」！　黑幕全爆：只差沒給一拳

16小時前

范姜彥豐直播現場喝「粿王飲料」　網友安慰「離開偷吃的臭粿會更好」

范姜彥豐直播現場喝「粿王飲料」　網友安慰「離開偷吃的臭粿會更好」

5小時前

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」！　子宮陰道受損淚訴司法體系

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」！　子宮陰道受損淚訴司法體系

17小時前

最帥武僧心臟被爆挖給李連杰！他62歲回春…泳池裸上身拍片自清

最帥武僧心臟被爆挖給李連杰！他62歲回春…泳池裸上身拍片自清

7小時前

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」警攔下

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」警攔下

17小時前

曹佑寧被問「粿王」尷尬笑了！親揭私下關係…曝錄《全明星》內幕

曹佑寧被問「粿王」尷尬笑了！親揭私下關係…曝錄《全明星》內幕

10小時前

任容萱「掰了5年名模男友」恢單　被問Selina懷孕：希望再一個外甥

任容萱「掰了5年名模男友」恢單　被問Selina懷孕：希望再一個外甥

11小時前

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌…點名他必須付一些

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌…點名他必須付一些

19小時前

日舞者來台「飯店房內東西全被偷」！　傻眼真相曝…網：真的丟臉

日舞者來台「飯店房內東西全被偷」！　傻眼真相曝…網：真的丟臉

12小時前

熱門影音

范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」

范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」
金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援

金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援
GD演唱會後直奔金豬　好友李洙赫愛相隨（？）

GD演唱會後直奔金豬　好友李洙赫愛相隨（？）
吳宗憲直播談粿粿出軌王子　坦言：婚姻最後只剩數字

吳宗憲直播談粿粿出軌王子　坦言：婚姻最後只剩數字
粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD

粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面
Melody爆哭憶爸爸幫擦鞋 「永遠都可以回美國找爸媽」

Melody爆哭憶爸爸幫擦鞋 「永遠都可以回美國找爸媽」
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
蔡依林睽違6年辦簽唱會　萬名粉絲一起喊Mommy！

蔡依林睽違6年辦簽唱會　萬名粉絲一起喊Mommy！
范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就
護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

看更多

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

即時新聞

剛剛
剛剛
47分鐘前1

黃明志控「救護車遲到1小時」遭打臉！馬國衛生部：26分鐘抵達

4小時前923

小S基因太猛！大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

4小時前20

樂天封王岱縈清晨先找媽祖還願　曲曲、若潼夢回2019年

5小時前1323

范姜彥豐直播現場喝「粿王飲料」　網友安慰「離開偷吃的臭粿會更好」

6小時前54101

快訊／黃明志被捕照曝光！涉毒押回金馬警區　身上搜出9顆藍藥丸

6小時前1625

186cm范姜現身「瘦剩65公斤」！天后闆妹心疼找他當洗髮精代言人

6小時前40

《原子少年2》3帥登國際影視展！　赴東京驚呆外媒：So handsome

7小時前1

小薰新作「心沉到最低」片場耍自閉！入圍最佳女演員…親謝庹宗華

7小時前2321

最帥武僧心臟被爆挖給李連杰！他62歲回春…泳池裸上身拍片自清

8小時前5789

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！　公司宣布：停止所有演藝工作

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作
    8小時前11489
  2. 妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣
    6/3 07:27
  3. 范姜現身瘦剩65公斤！天后闆妹心疼找他代言
    6小時前3225
  4. MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆
    16小時前4240
  5. 范姜彥豐直播現場喝「粿王飲料」網友安慰「離開偷吃的臭粿會更好」
    5小時前2623
  6. 22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」
    17小時前489
  7. 最帥武僧心臟被爆挖給李連杰！他62歲回春…泳池裸上身拍片自清
    7小時前4621
  8. 護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」
    17小時前4258
  9. 曹佑寧被問「粿王」尷尬笑了！親揭私下關係
    10小時前2
  10. 任容萱「掰了5年名模男友」恢單　被問Selina懷孕回應
    11小時前1010
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合