黃明志控「救護車遲到1小時」遭打臉！馬國衛生部：26分鐘抵達

▲馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案。（圖／翻攝自臉書、IG）

記者閔文昱／綜合報導

台灣網紅「護理女神」謝侑芯日前驚傳在馬來西亞飯店猝逝，得年31歲，案件疑點重重。大馬警方證實歌手黃明志（Namewee）當時人在現場，並在他身上查獲疑似毒品，目前案件仍在調查中。不過，黃明志日前怒控「救護車遲到近1小時」，如今被馬國官方打臉，衛生部澄清「26分鐘內就抵達現場施救」。

根據馬來西亞《中國報》、《光明日報》報導，衛生部官員指出，救護車於10月22日中午12時30分從吉隆坡中央醫院出發，12時56分即抵達位於隆市康萊路的五星級飯店，隨即對謝侑芯進行急救，並無延誤情況。當局強調，「接獲求助後2分鐘內就出勤」，駁斥外界指控遲到將近1小時的說法。

回顧整起事件，警方接獲報案後到場發現謝侑芯倒臥浴缸、已無呼吸心跳，黃明志當時神情慌張，聲稱「她進浴室太久沒動靜，我發現不對才衝進去」。警方其後在他身上搜出疑似搖頭丸藍色藥丸，隨即帶回偵訊，並依《1952年危險毒品法令》起訴。黃明志否認吸毒與持毒，以4000令吉保釋候審。

黃明志日前在社群發文，否認涉毒並表示案件仍在調查中，「沒有吸毒、沒有攜帶毒品」，同時抱怨救護車延誤，「999這號碼到底是拿來幹嘛的？打去還被罵」。他透露自己與團隊近日遭到「blackmail（勒索）」，強調「想玩可以奉陪到底」。

對於相關報導，黃明志經紀人回應，目前案件已進入司法程序，尚未獲得警方最終報告，呼籲外界靜待調查結果，「黃明志已全力配合，對謝侑芯的不幸離世感到深切遺憾」。