186cm范姜現身「瘦剩65公斤」！天后闆妹心疼找他當洗髮精代言人

藝人范姜彥豐與妻子粿粿仍在處理離婚糾紛，但范姜今晚突然現身天后闆妹直播，范姜提到自己瘦成紙片人的原因，天后闆妹心疼他受到的壓力，特別邀請他擔任洗髮精的年度代言人，范姜則表示希望家人可以快樂成長。

范姜彥豐說，「事情說出來後，186公分的我，本來體重是76公斤，現在已瘦到65公斤，因為最近壓力比較大，也提到跟家人相處，希望盡量不要影響到她為原則，相處時就好像沒事。」闆妹則提醒他要多吃一點。

闆妹也提出疑問，「以朋友的角度來說，你現在好不好」，范姜則回說，「我會拍片給交代，就是想要重新振作，現在有比之前好，因為有得到不少人關心跟支持，甚至有國外朋友也有來支持，給我很大的力量，我會浮上檯面我也是沒辦法，真的壓力太大。」

天后闆妹也問范姜，為何有律師在協商，網友質疑到這個階段，還是要讓事件浮出檯面？

范姜彥豐也解釋，「我覺得這幾個月來，大家都有看到，不論在媒體上或是一些謠傳，有些不好的風向，我在朋友家人間，是有苦難言，工作上我也受到影響，在此狀況下，我快要失去愛人的能力了，如果希望家人可以健康快樂成長的話，我覺得還是要說出來比較好。」

網友質疑是事情私下無法解決，浮出檯面不是會傷害家人，范姜則說：「也必須要健康自己的狀態，才可以對家人好，主要是給大家交代，大家都在問，我都不能給出交代，我才能重新振作，我要證明自己清白，還有發生什麼事情。」

天后闆妹也說，被外遇就是最煎熬的是，曾經被背叛過的，不會有人想把家務事浮上檯面，但這件事情終究兩夫妻的家務事，希望大家不要在網路霸凌，諷刺嘲笑家人的話語就不必了，讓他們圓滿處理。

闆妹也解釋，我們（跟范姜）之前就認識了，有談業務上合作，范姜要去做產品配合，之後跟范姜惠有控油洗髮精的配合，希望范姜成為洗髮精年度代言人，她也說不在乎網路網友如何評價，她也不設立場，就是想要找范姜當代言人。