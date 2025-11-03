ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
小薰新作「心沉到最低」片場耍自閉！入圍最佳女演員…親謝庹宗華

記者黃庠棻／台北報導

「2025台北國際金片子大賽」今年共有多達323件作品參賽報名，囊括劇情片、紀錄片、動畫片等多元題材，最終一般獎、特別獎與個人獎，以及國際競賽組，總計共34部入圍作品。

▲2025金片子大賽映後大合影。（圖／記台北市電影委員會提供）

▲2025金片子大賽映後大合影。（圖／記台北市電影委員會提供）

2025金片子大賽入圍影展2日於光點華山電影館盛大舉行，除了可在大銀幕觀賞入圍短片，今年更持續與韓國富川國際奇幻影展合作，放映2部獲選富川影展「XL短片放映單元」的精采短片，《哥哥的房間》(Behind His Door)、《獨像》(Holo)。

▲2025金片子大賽映後大合影。（圖／記台北市電影委員會提供）

▲2025金片子大賽映後大合影。（圖／記台北市電影委員會提供）

本屆金片子大賽入圍影展由楊達敬擔任影展開幕式與映後座談主持人，影展開幕式上，台北市電影委員會饒紫娟總監提到，金片子大賽持續與韓國富川國際奇幻影展合作，今年金片子大賽入圍作品，有機會在明年的富川影展被選映「這是一個創造雙贏的計畫，讓台灣的短片有更大的機會被世界看到。」

▲2025金片子大賽映後大合影。（圖／記台北市電影委員會提供）

▲2025金片子大賽映後大合影。（圖／記台北市電影委員會提供）

本屆入圍作品《狀況》導演王崇霖、演員陳妤出席入圍影展，陳妤在片中飾演女警，透過警察密錄器呈現影像，她不僅要和歹徒槍戰，還扛起全片攝影師的重任，陳妤說「很想入圍最佳攝影獎，甚至想好要和大家分享拍攝心得，可惜沒有入圍。」

▲《狀況》導演王崇霖、女主角陳妤。（圖／記台北市電影委員會提供）

▲《狀況》導演王崇霖、女主角陳妤。（圖／記台北市電影委員會提供）

關於拍攝趣事，陳妤表示拍攝時因為看不到密錄器的畫面，當下只能憑感覺「盲拍」，很怕鏡頭被擋到，但對戲的胡智強都能入鏡，陳妤大讚對方是天生演員，她說「和智強有連到線，我突然懂攝影師和演員對到頻率的感覺。」

▲《狀況》導演王崇霖、女主角陳妤。（圖／記台北市電影委員會提供）

▲《狀況》女主角陳妤。（圖／記台北市電影委員會提供）

金鐘視帝黃遠此次以《Rungay》入圍最佳男演員，和導演蘇弘恩一起出席入圍影展，兩人感謝金片子大賽的肯定，黃遠也分享自己在片中不僅是演一個人，更是在陪伴靈魂的歸途「猴子的出現，是我與自己、與祖靈對話的聲音。謝謝劇組、族人，讓這段聲音被看見。」

▲《Rungay》演員黃遠、導演蘇弘恩。（圖／記台北市電影委員會提供）

▲《Rungay》演員黃遠、導演蘇弘恩。（圖／記台北市電影委員會提供）

談到如何揣摩角色，黃遠表示短片篇幅有限，而且是沒有台詞的內心戲「必須先消化節奏，演出的時候也要很專注，我先去大自然找靈感，融合當下呼吸心跳去做表演呈現」。被問有沒有信心拿獎，黃遠大喊「當然有！」

▲《Rungay》演員黃遠、導演蘇弘恩。（圖／記台北市電影委員會提供）

▲《Rungay》演員黃遠。（圖／記台北市電影委員會提供）

曾以《強強快跑》獲得2023金片子大賽最佳男演員獎的胡智強，今年再以《冰箱》挑戰最佳男演員獎項，他表示自己是在工作途中接到入圍通知，令他憶起這些年與好友一起創作的時光「雖然只有短短幾秒鐘的時間能回味，卻能使我在上班時頻頻會心一笑」。

▲《抓耙仔》女主角鄭又菲（左）、導演許筱玟。（圖／記台北市電影委員會提供）

▲《抓耙仔》女主角鄭又菲（左）、導演許筱玟。（圖／記台北市電影委員會提供）

以《抓耙仔》入圍最佳女演員的鄭又菲和劇組開心出席入圍影展，她感謝整個團隊對她的照顧「很高興作品可以多項入圍，而自己可以跟這麼棒的團隊學習，是個非常寶貴的經驗。」

▲《抓耙仔》女主角鄭又菲（左）、導演許筱玟。（圖／記台北市電影委員會提供）

▲《抓耙仔》女主角鄭又菲。（圖／記台北市電影委員會提供）

而憑藉《五花肉》入圍的小薰談到片中角色的心境與狀態非常複雜「當初接演時，我花了很多時間在家中反覆練習，想要抓住那個年代女性的隱忍與堅毅。她把委屈和情緒藏在心裡，看似平靜無波，實則內心波濤洶湧，卻從不輕易讓人看見。」

▲《五花肉》劇組。（圖／記台北市電影委員會提供）

▲《五花肉》劇組。（圖／記台北市電影委員會提供）

小薰表示「在每天拍攝前，我都必須讓自己的心沉到最低，不能快樂，盡量少說話，經常在片場來回走動，只為了更貼近當時那樣困苦壓抑的生活感受。」她感謝導演給予的信任與鼓勵，也感謝與她對戲的庹宗華與飾演孩子的演員們「在與他們的對戲中，這個角色變得更加立體有彈性。還有所有參與《五花肉》的夥伴們，真的非常辛苦，謝謝你們每一位的付出。」

▲《五花肉》劇組。（圖／記台北市電影委員會提供）

▲《五花肉》。（圖／記台北市電影委員會提供）

