兩岸明星婚+1！李鴻其認愛2年娶《浪姐》女星：彼此不可替代的人

記者陳芊秀／綜合報導

35歲男星李鴻其3日宣布結婚，對象是參加過陸綜《浪姐》的大陸女星王紫璇。兩人2022年傳出戀情，他2023年在威尼斯影展獲得「未來之獅獎」時在台上認愛女方，今日透過大陸時尚雜誌封面拍攝公開同時官宣喜訊。

▲李鴻其閃電宣布結婚！對象是認愛兩年的大陸女星王紫璇。（圖／翻攝自微博）

李鴻其憑著自編自導自演電影《愛是一把槍》在2年前勇奪第80屆威尼斯影展「未來之獅獎」（Lion of the Future），當時在台上激動認愛女友王紫璇：「我要特別感謝我的愛人紫璇。」他去年接受媒體聯訪時，就曾透露與女友感情穩定，希望能進入人生下一步，「我們生活無話不談，因她的工作我會幫她看，我的工作她也會幫我看。都是我在煮。過年也會煮。好不好吃不知道，但儀式感要做到。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李鴻其透過社群平台發文宣布結婚。（圖／翻攝自微博）

而李鴻其自編自導的第二部電影《我是全世界最幸福的寶貝》，正是女友王紫璇主演，今年9月十指緊扣出席釜山影展。兩人轉發為雜誌拍攝封面特輯的貼文時，同時宣布結婚：「在這段婚姻裡，我們一起創作、一起成長，然後慢慢成了彼此生活裡不可替代的人。」升格妻子的王紫璇回3個粉紅愛心放閃。

▲李鴻其、王紫璇認愛2年感情穩定。（圖／翻攝自微博）