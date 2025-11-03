閻奕格認「慘痛受傷害」！　吐糾結心聲：捨不得戒掉

▲閻奕格推出新單曲〈戒不掉你的愛〉。（圖／格聲娛樂有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

閻奕格推出新單曲〈戒不掉你的愛〉，在製作期間，她接演了音樂劇《囍宴》，先進錄音室錄了一個版本就進劇組排練和演出，中間隔了1個多月才再次進錄音室重頭再錄了一遍，她笑說：「這首歌是我製作時間拉最長的一首歌，感謝金曲製作人黃少雍的耐心，希望這首新歌可以讓大家感受到歌詞裏不服輸跟戒不掉的力量！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼閻奕格將舉辦個唱。（圖／格聲娛樂有限公司提供）





閻奕格表示這首歌來自前一陣子和朋友聊到曾經讓自己念念不忘的事情，包含了一些曾讓她受傷的人和事，她心想：「如果當下果斷一點搞不好就不會那麼受傷了。」從這個概念開始醞釀思考，她說：「有時候或許不是真的斷不掉，而是不想或不捨得戒掉，到底是不服輸，還是固執呢？想把這種糾結的感覺寫出來。」於是誕生了歌曲。



除了推出新單曲，閻奕格也公布即將舉辦「WAY OUT 逃生出口」巡迴演唱會，她表示之前有很長一段時間覺得自己心情上有點被困住、喘不過氣的感覺，一直想要找到一個可以釋放壓力的出口，「每個人都有著不同的壓力，無論是來自社會或家庭的期待，課業或網絡的過度刺激等等，我們都需要找到一個可以宣泄或釋放壓力的出口，因此希望藉由這次的演唱會，可以讓大家透過我的音樂和我的分享讓觀衆暫時逃離現實，找到屬於自己的 WAY OUT。」



近來閻奕格忙於籌備演唱會又首次獨立製作單曲，她原本安排了三天去沖繩旅遊、透透氣，沒想到心繫新單曲的她到了當地，全程都在拍攝歌曲宣傳素材，她笑說：「怎麼好像比沒放假的行程還滿！但至少全程天氣都超好有看到超美的海景。」

