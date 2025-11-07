11月7日星座運勢／純情金牛全心全意付出！ 牡羊小投資大賺錢
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：業績持續上升
感情：創造浪漫時刻
財運：加強競爭實力
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：獅子
雙子座 ♊
工作：勇敢取代懷疑
感情：展現戀愛技巧
財運：追求長期回報
幸運色：橘色
貴人：獅子
小人：處女
天秤座 ♎
工作：事業有聲有色
感情：好姻緣來靠近
財運：積蓄豐厚不斷
幸運色：黃色
貴人：金牛
小人：天蠍
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：維護工作平衡
感情：吸引他人眼光
財運：理財健檢有效
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：天秤
金牛座 ♉
工作：有效管理時間
感情：全心全意付出
財運：智慧帶來財運
幸運色：大紅色
貴人：天秤
小人：魔羯
處女座 ♍
工作：充分提高效益
感情：主動接近異性
財運：控制投資情緒
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：適宜多看看書
感情：添增自己魅力
財運：重視財務規劃
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：巨蟹
天蠍座 ♏
工作：與同事好合作
感情：說話圓融動聽
財運：學習財務知識
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：雙子
雙魚座 ♓
工作：擴展國際市場
感情：恢復往日寧靜
財運：提高資產收益
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：牡羊
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：建立成功模式
感情：懂得道歉寬恕
財運：小投資大賺錢
幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：雙魚
獅子座 ♌
工作：與人互動和諧
感情：相處嚐到甜頭
財運：審慎評估方案
幸運色：亮紅色
貴人：魔羯
小人：射手
射手座 ♐
工作：提高良性品質
感情：人氣指數上升
財運：做出理想計畫
幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
