11年前嘲諷柯震東、房祖名！　黃明志「吸毒的人做什麼音樂」自打臉

記者張筱涵／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志曾在2014年房祖名、柯震東吸毒事件時發文狠酸「吸毒的人還做什麼音樂」，如今卻被驗出毒品陽性反應，儘管全面否認，仍讓昔日言論成了最強迴力鏢。

時間回到2014年8月，房祖名與柯震東因吸食大麻在北京遭警方查獲，震撼華語娛樂圈。當時黃明志在臉書上傳與兩人分別的合照，語帶譏諷與譴責。在與柯震東的合照中，他寫下《那些年，我們一起追的女孩》中的經典台詞：「真是個大笨蛋，幼稚。」

▲黃明志11年前發文。（圖／翻攝自FACEBOOK／Namewee 黃明志）



而在與房祖名的合照貼文裡，黃明志則長文抒發對吸毒的強烈不齒，提到：「曾經有個十幾歲的歌手問我：『明志哥哥，我朋友說吸毒會讓做音樂更有靈感，你覺得呢？』我回答：我做音樂需要精力去思考、去找資料、去斟酌編曲與錄音，每一步都不能馬虎。這些都需要清醒的頭腦與充足的精神，吸毒的人根本做不到！」

他進一步寫道：「當音樂人越貧窮、越困苦、越想證明自己的時候，反而能創作出最動人的音樂。吸毒？毒品太貴了，那是有錢人玩的東西。有本事吸毒的人還做什麼音樂？結論就是：吸毒不會讓你靈感更好，只會讓你很快HoLangGan！」

當時他這番言論被網友指為「蹭熱度」，黃明志則回嗆：「藏毒吸毒的被同情，反毒的卻被質疑？針對熱門話題發表意見就是炒作？那發生地震時大家乾脆改討論火山吧！」以諷刺語氣捍衛自己立場。

然而，11年後風水輪流轉。根據馬來西亞媒體報導，黃明志日前在一起涉及台灣網紅謝侑芯猝逝的案件中，經警方尿檢，對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚四項毒品呈陽性反應，並於上月24日遭起訴。案件預定於12月8日開庭審理。

對於指控，黃明志全面否認。其經紀人回應表示：「目前案件已進入司法調查階段，尚未獲得警方最終報告。黃明志本人正全力配合調查，懇請外界靜待結果。」同時也對謝侑芯的猝逝事件表示「深感痛心與遺憾」。

