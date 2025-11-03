葛斯齊親赴于朦朧墜亡現場！　「案發地感應」當晚發生怪事

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星于朦朧9月墜樓身亡，儘管警方已排除刑事案件的可能性，但因案件疑點重重，揣測與傳言始終未曾平息。資深狗仔葛斯齊昨（2）日深夜在社群平台透露人在北京，曬出的照片被網友認出是于朦朧墜樓的大樓，有人驚呼留言「這麼敏感時期你跑去那邊幹嘛呀！」

▲葛斯齊前往北京工作，親赴于朦朧墜亡現場。（圖／翻攝自臉書）

葛斯齊透露已從橫店飛抵北京，一下飛機就先跟著同事出班跟拍，夜深時，他主動說「帶我去看看（于）那地點」，親自前往于朦朧生前所在的社區。

而葛斯齊文中附上多張現場照片，包括一張他戴著帽子、身穿厚外套，站在大樓玻璃窗前，其中一扇窗戶大開著；另一張是標示著「18號樓 1單元」的社區入口照，以及一張公寓大樓的夜間外觀。據他描述，「走進社區的窗口，心裡大約有80%肯定答案」。而社區中庭入夜後視線昏暗，在勘查現場後發文：「我簡單了解周圍狀況，社區十分安靜，走在中庭其實視線是很黑暗的，案發地點其實離物業有一段距離」。

▲葛斯齊進大樓拍下窗戶。（圖／翻攝自臉書）

葛斯齊更分享了一段在現場發生的插曲。他表示，當他坐在案發地「感應」時，「突然一條狗在我面前經過，然後直接走去聞那塊地板」。他隨後入住附近飯店，竟又發生怪事，他稱在打電話時，與電話那頭的人「都聽到一聲清楚門鈴聲響」，但他開門後走道卻空無一人，讓他直呼「該不會來了吧」，為此發生許多詭異之事。

▲葛斯齊案發地感應，一隻狗前來聞地板。（圖／翻攝自臉書）

網友留言「這麼敏感時期你跑去那邊幹嘛呀」、「要注意安全啊」、「注意安全呀，近期不平靜」、「注意安全」、「你不要亂感應，別忘上次經過北京第一猛鬼屋我跟你說的⋯⋯」、「我們可以知道感應到什麼嗎」。