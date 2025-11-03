〈不得不愛〉弦子近況曝！　丈夫遭詐騙「損失所有積蓄」

記者張筱涵／綜合報導

弦子以與潘瑋柏合唱〈不得不愛〉爆紅，2016年與大陸男星李茂結婚，婚後感情甜蜜。近日李茂在綜藝節目中坦言，去年遭親戚詐騙，損失所有積蓄，金額超過百萬元，消息曝光後引發熱議。

▲弦子和李茂結婚9年。（圖／翻攝自微博／弦子）



李茂透露，該名親戚以「合夥做生意」為由，先以5萬、10萬、20萬、40萬元等多次小額借款建立信任，之後提出大額資金合作需求，他僅口頭確認項目「合法可靠」，未進一步查證或簽署協議，結果對方人間蒸發、完全失聯。由於不願讓父母擔心，他選擇隱瞞此事，直到無力償還信用卡債務，才向妻子弦子坦白。

突如其來的財務危機讓李茂陷入困境，一度考慮轉行開網約車維生。據悉，夫妻間財務獨立，日常開銷與育兒費由李茂負責，弦子的收入則主要用於個人支出，因此受騙資金主要影響李茂個人經濟。

然而，弦子得知真相後並未責怪丈夫，而是立即幫助清償信用卡欠款，之後幾個月，她每月主動詢問「這個月還多少」，再默默轉帳讓他自行繳款。李茂感動表示，妻子從未追問細節，只選擇無條件支持。李茂也提到，當自己陷入職業低潮、萌生退出演藝圈的念頭時，弦子仍鼓勵他「你是個藝術家」，堅定他的信心。