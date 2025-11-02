ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
秦楊罹癌又幾乎失明「後事交代好了」
一票人遊韓遇過！店員「偷刷高價品」
「華城殺人魔」前妻首現身：為何沒殺我
蔡依林罕見「肉體接觸」寵粉！　「唱跨年不倒數」原因曝光

▲蔡依林舉辦新專輯〈PLEASURE〉簽名會。（圖／記者周宸亘攝）

記者翁子涵／台北報導

天后JOLIN 蔡依林推出新專輯《PLEASURE》，今（日）更親自現身台北流行音樂中心戶外表演空間舉辦全新專輯《PLEASURE》簽名會，這是她睽違6年後首度與歌迷近距離互動的公開活動，蔡依林日前才宣布將於12月30日、31日及1月1日一連三天，登上臺北大巨蛋開唱，不過31日卻沒有倒數，會在新年前結束演出，對此，蔡依林親解原因。

▲▼蔡依林親揭演唱會不跨年倒數原因。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼蔡依林全新專輯〈PLEASURE〉簽名會-蔡依林。（圖／記者周宸亘攝）

蔡依林透露：「上次經歷過在台上唱歌還要很緊張倒數，又剛好唱到快歌，感覺沒辦法好好跟大家慶祝，就請大家自己去慶祝了。」蔡依林笑稱原本想過設計派對環節，讓粉絲繼續嗨，「但我就先回家這樣。」語畢，她也忍不住噴笑，表示目前也還不確定會如何規劃，至於自己的跨年如何度過？她則說：「應該會睡覺吧。」

而對於久違的簽唱會活動，蔡依林打趣說：「很久沒有跟大家實體見面，這次也想讓大家記得這種肉體接觸還是最直接的，簽唱會對我來說物以稀為貴。」也表示一上台看到粉絲有種時間倒流的感覺，「很久沒跟大家在白天相見，很不習慣，大家年紀也不小還在夜排，有種回春到學生時期不怕別人眼光的青春感。」
 

