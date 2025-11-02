《A-TEEN 2》CP再度搭檔！　李娜恩沉寂6年回歸戲劇

記者張筱涵／綜合報導

前女團「APRIL」成員李娜恩自陷入「校園霸凌與團內霸凌」爭議後，沉寂長達6年，近日以新作《My Little Chef（我的小廚神）》正式復出。她日前出席劇集製作發表會，氣色明亮、笑容燦爛，成為現場焦點。

▲李娜恩新劇和崔普閔再次合作。（圖／翻攝自韓網、Instagram／betterlee_0824）



《My Little Chef》製作發表會於本月21日下午在京畿道高陽市舉行，導演金尚勳與主演李娜恩、崔普閔、尹炫晳、金度娥（김도아）皆出席。這是李娜恩自2019年主演 MBC《偶然發現的一天》後，時隔6年再次站上公開場合。她坦言：「太久沒有在公開的地方與大家見面，雖然緊張，但同時也很興奮。能在6年後再次參加製作發表會，覺得既珍惜又感動，希望能展現全新的自己。」

《My Little Chef》改編自同名手機遊戲，劇情講述韓國最大餐飲集團「PERTH集團」的繼承人崔諾瑪（李娜恩 飾）因姑媽的陰謀失去一切，為了奪回公司而參加料理比賽的故事，這也是首次將該遊戲世界觀延伸為短篇網劇形式。

李娜恩表示，接演的理由是被角色「積極又堅強」的特質吸引，她說：「崔諾瑪雖然失去一切，但從未放棄希望，能透過這樣的角色傳遞正能量，我覺得很幸福。」她笑言，自己平時就熱愛料理，「4年前我玩過《My Little Chef》，上個月又重新開始玩，沒想到就在這時收到劇本，感覺像是命運安排。」

此次作品也讓李娜恩與《A-TEEN 2》合作過的男星崔普閔再度搭檔，她笑說：「我們6年沒見，但一點都不尷尬，反而很自在。不過要叫實際上比我小一歲的普閔『歐巴』真的有點困難。」

李娜恩2015年以女團「APRIL」出道，兼具偶像與演員身分。2020年她因遭捲入團內霸凌與學校暴力爭議而暫停活動，並從SBS戲劇《模範計程車》中退出。當時她在粉絲咖啡留言澄清：「我從未做過那些事，這句話我一定要親口說。」後來警方調查證實部分網友的爆料屬虛假指控，相關人士因散布不實內容遭起訴，「APRIL霸凌案」最終也獲不予起訴處分。雖然事件平反，但輿論對她的觀感仍一度低迷。