11月5日星座運勢／天蠍座偏財運旺「亮紅色幸運加持」！ 獅子收愛禮
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：勇攀高峰良機
感情：提升自己形象
財運：做好風險控制
幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：牡羊
雙子座 ♊
工作：興趣成為工作
感情：肯大方好相處
財運：正財穩當入帳
幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：雙子
天秤座 ♎
工作：提高產品品質
感情：愛情甜美體貼
財運：正確消息情報
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：雙魚
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：衡量自我價值
感情：懂得適度溝通
財運：可以安心投資
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：天秤
金牛座 ♉
工作：通曉職場秘訣
感情：展現自己才藝
財運：瞭解趨勢行情
幸運色：亮紅色
貴人：金牛
小人：天蠍
處女座 ♍
工作：建立完善制度
感情：對愛感動不已
財運：投資理財機靈
幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：金牛
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：引領組織轉型
感情：單身者易艷遇
財運：財務心想事成
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
天蠍座 ♏
工作：推動企業轉型
感情：計畫美夢成真
財運：偏財運頗為旺
幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：魔羯
雙魚座 ♓
工作：實現共贏機制
感情：歡欣鼓舞盛會
財運：勤奮努力賺錢
幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：處女
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：努力帶來希望
感情：貼心細節溫馨
財運：投資等待時機
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
獅子座 ♌
工作：提升專業知識
感情：收到愛情禮物
財運：瞭解財富價值
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：獅子
射手座 ♐
工作：完成現有任務
感情：花好月圓愛心
財運：提高理財技能
幸運色：橙色
貴人：處女
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
