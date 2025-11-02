ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

粿粿家人怒控范姜「愛計較」
「海鷗」颱風生成！
搭捷運「巧遇3潮男」竟是大咖天團
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 范姜彥豐 屠穎 吳青峰 楊丞琳 林俊傑 G-DRAGON 馮淬帆

專訪山下敦弘／青春的詩意是「無意義的小事」　為何《琳達！琳達！》的熱血無法複製？

記者蕭采薇／專訪

2005年上映的經典日片《琳達！琳達！》不僅是無數影迷心中的青春聖經，更是如今已是國際影后的裴斗娜，第一部走出韓國的作品。然而連導演山下敦弘都說，這是一部他再也無法拍出來的作品。如今山下敦弘也承認自己是個「大叔」，當年看著女高中生兵荒馬亂組樂團的我們，也不得不承認，那些熱血，是我們回不去的青春。

▲《琳達！琳達！》山下敦弘專訪。（圖／高雄電影節提供）

▲《琳達！琳達！》是無數影迷心中的青春聖經，連導演山下敦弘都說，這是一部他再也無法拍出來的作品。（圖／高雄電影節提供）

「P人」導演的「山下式幽默」：我對英雄沒興趣，只愛有缺點的人

[廣告]請繼續往下閱讀...

山下敦弘的作品總能以獨特的視角，捕捉日常生活的細膩情感與人際關係，尤其擅長描繪那些看似平凡，卻又充滿生命力的「小人物」。他笑說：「我對英雄式的人物，或者是比較完美的角色沒有太大的興趣。有缺點、不完美的角色拍起來比較有意思。」

當被問及是否是個「P人」（MBTI人格中的感知型），因為《琳達！琳達！》中「抓到經過的人就是主唱」這種看似隨性的行為，與其不謀而合時，山下敦弘坦言沒聽過MBTI，但卻幽默自嘲：「我就是一個完全沒有任何計畫的人。」

▲《琳達！琳達！》山下敦弘專訪。（圖／高雄電影節提供）

▲山下敦弘笑說自己相當樂觀，也是個完全沒有計畫的P人。（圖／高雄電影節提供）

他補充說：「可能是因為個性相當樂觀，比較靠直覺和反應，當然也是會有不好的地方，尤其是被老婆罵的時候。」山下敦弘說，自己的作品中，大部分角色都面臨掙扎或煩惱，正在嘗試突破，「這樣的故事，我自己拍起來也會比較開心。」

青春的「無意義小事」：現在的孩子太聰明，拍不出當年的橫衝直撞

談及《琳達！琳達！》上映20年後，最難以複製的元素，山下敦弘感嘆：「現在的小朋友跟當年比起來會更聰明一點，會想的更多。」他認為，《琳達！琳達！》的核心主題是「大家一起熱血地去做一些沒有意義的小事」，那些可能沒有目的、沒有利害得失，卻讓青春橫衝直撞的熱情，在現今社會似乎難以再現。

▲《琳達！琳達！》上映20週年，推出4K修復版。（圖／劇照）

▲《琳達！琳達！》上映20週年，當年就找到如今已是國際影后的裴斗娜（右一）演出。（圖／劇照）

「我覺得現在的年輕人去拍這樣子的一個青春故事的話，他們已經沒有辦法像我們20年前那樣子橫衝直撞，我覺得現在小朋友會更加精明，也會更靈活，這種東西是沒辦法控制的。」而20年前後，最大的改變就是社群媒體的崛起，山下敦弘也直言，自己是「進入這個時代之前的人類」，所以少用社群，單純是「不知道為什麼要用」，他也自嘲：「我就是還沒進入那個時代的大叔」。

《琳達！琳達！》有個片段，是大人覺得自己還是小孩，小孩卻覺得自己是大人的描述。至於是何時開始覺得自己是大人？山下敦弘笑說：「在我心中，我現在都還覺得，我沒有成為大人。」但他回憶，在拍攝《苦役列車》時，34、35歲的他第一次感受到「這就是我的工作」。

▲《琳達！琳達！》山下敦弘專訪。（圖／高雄電影節提供）

▲山下敦弘至今仍很少使用社群媒體，他笑說，就是單純不知道「為什麼要用」。（圖／高雄電影節提供）

他回憶道：「在年輕的時候，很多工作人員年紀都比我大，我就會有點怕被稱為導演。可是一直到後來40歲左右的時候，身邊的工作人員差不多都變成平輩的，到後來我甚至是整個片場年紀最大的，我是到這個時候，對於自稱『導演』這件事情，變得比較不會抗拒。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

琳達！琳達！琳達琳達山下敦弘裴斗娜奉俊昊

推薦閱讀

范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕

范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕

4小時前

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」揭他道歉

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」揭他道歉

4小時前

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝…媽媽是「選美皇后」

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝…媽媽是「選美皇后」

2小時前

粿粿家人怒控范姜彥豐「愛計較」：3年真的夠了！

粿粿家人怒控范姜彥豐「愛計較」：3年真的夠了！

17小時前

范姜彥豐反擊粿粿：「鋪天蓋地的謊言和誇飾」　「幫妳買包說我沒出生產費」

范姜彥豐反擊粿粿：「鋪天蓋地的謊言和誇飾」　「幫妳買包說我沒出生產費」

20小時前

錦雯清唱6個字「遭索取5萬元版權費」　李竺芯首露面：欣然接受

錦雯清唱6個字「遭索取5萬元版權費」　李竺芯首露面：欣然接受

17小時前

搭捷運一半「巧遇3超帥潮男」竟是大咖天團！　民眾激動當場嚇哭

搭捷運一半「巧遇3超帥潮男」竟是大咖天團！　民眾激動當場嚇哭

16小時前

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

2小時前

音樂人屠穎跑步跌倒猝逝震驚演藝圈　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念

音樂人屠穎跑步跌倒猝逝震驚演藝圈　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念

14小時前

上原亞衣大爆拍AV秘辛！最忙1個月拍25天…引退前才覺得「下半身痛」

上原亞衣大爆拍AV秘辛！最忙1個月拍25天…引退前才覺得「下半身痛」

5小時前

金音獎爆意外...女歌手衣服被扯壞慌喊：奶頭露出來了！全場傻眼

金音獎爆意外...女歌手衣服被扯壞慌喊：奶頭露出來了！全場傻眼

17小時前

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

31分鐘前

熱門影音

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就
粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！

粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
鄭怡痛憶坣娜曾送暖　 施孝榮「珍惜身旁朋友」

鄭怡痛憶坣娜曾送暖　 施孝榮「珍惜身旁朋友」
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害

粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害
蕭敬騰一見鍾情Summer就開追　向太佩服他勇氣「就是個男人」

蕭敬騰一見鍾情Summer就開追　向太佩服他勇氣「就是個男人」
向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳

向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳
劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」

劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」
《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸

《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸
鬼鬼否認與炎亞綸鬧翻 坦言「生活不同，自然淡了」

鬼鬼否認與炎亞綸鬧翻 坦言「生活不同，自然淡了」
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

舒淇首執導筒「最大的挑戰」 暢談演員到導演的蛻變

舒淇首執導筒「最大的挑戰」 暢談演員到導演的蛻變

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

看更多

【自帶斑馬線XD】萬聖節扮人形紅綠燈太狂！這造型走到哪都合法通行

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前26

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！　黃明志當場CPR搶救不治

18分鐘前10

全國敲碗「我們要看GD！」　釣出馬來西亞首相PO影：KpopForever

31分鐘前1323

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

54分鐘前0

林萱瑜曝交往Junior細節！「私下反差超大」嗆聲：讓她知道誰是正宮

1小時前11

范姜彥豐「我是王子」遭粿粿吐槽！尷尬表情被翻出…網嘆：不懂珍惜

1小時前2

限韓令將鬆綁？韓議員稱習近平提「韓星北京開唱」　官方：勿過度解讀

1小時前10

馮淬帆後事將遵照遺願！　外甥感謝外界曝「1決定」：心與大家同在

2小時前20

美國屁孩大鬧東京鳥居…誤入靈異結界　爆紅AI短片是「台灣之光」

2小時前72

直擊／搶看蔡依林！　現場擠爆5千粉...癱瘓北流畫面曝光

2小時前123

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

讀者迴響

熱門新聞

  1. 鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！
    4小時前1615
  2. 王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」
    4小時前3234
  3. 范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光
    2小時前2617
  4. 粿粿家人怒控范姜「愛計較」：3年真的夠了！
    17小時前90159
  5. 范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」
    20小時前70105
  6. 錦雯清唱6個字遭索取版權費　李竺芯首露面回應
    17小時前4
  7. 搭捷運一半巧遇大咖天團　民眾激動當場嚇哭
    16小時前2620
  8. 「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我
    2小時前243
  9. 屠穎跑步跌倒猝逝　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念
    14小時前22
  10. 上原亞衣大爆拍AV秘辛　引退前才覺得「下半身痛」
    5小時前1810
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合