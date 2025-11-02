專訪山下敦弘／青春的詩意是「無意義的小事」　為何《琳達！琳達！》的熱血無法複製？

記者蕭采薇／專訪

2005年上映的經典日片《琳達！琳達！》不僅是無數影迷心中的青春聖經，更是如今已是國際影后的裴斗娜，第一部走出韓國的作品。然而連導演山下敦弘都說，這是一部他再也無法拍出來的作品。如今山下敦弘也承認自己是個「大叔」，當年看著女高中生兵荒馬亂組樂團的我們，也不得不承認，那些熱血，是我們回不去的青春。

▲《琳達！琳達！》是無數影迷心中的青春聖經，連導演山下敦弘都說，這是一部他再也無法拍出來的作品。（圖／高雄電影節提供）

「P人」導演的「山下式幽默」：我對英雄沒興趣，只愛有缺點的人

山下敦弘的作品總能以獨特的視角，捕捉日常生活的細膩情感與人際關係，尤其擅長描繪那些看似平凡，卻又充滿生命力的「小人物」。他笑說：「我對英雄式的人物，或者是比較完美的角色沒有太大的興趣。有缺點、不完美的角色拍起來比較有意思。」

當被問及是否是個「P人」（MBTI人格中的感知型），因為《琳達！琳達！》中「抓到經過的人就是主唱」這種看似隨性的行為，與其不謀而合時，山下敦弘坦言沒聽過MBTI，但卻幽默自嘲：「我就是一個完全沒有任何計畫的人。」

▲山下敦弘笑說自己相當樂觀，也是個完全沒有計畫的P人。（圖／高雄電影節提供）

他補充說：「可能是因為個性相當樂觀，比較靠直覺和反應，當然也是會有不好的地方，尤其是被老婆罵的時候。」山下敦弘說，自己的作品中，大部分角色都面臨掙扎或煩惱，正在嘗試突破，「這樣的故事，我自己拍起來也會比較開心。」

青春的「無意義小事」：現在的孩子太聰明，拍不出當年的橫衝直撞

談及《琳達！琳達！》上映20年後，最難以複製的元素，山下敦弘感嘆：「現在的小朋友跟當年比起來會更聰明一點，會想的更多。」他認為，《琳達！琳達！》的核心主題是「大家一起熱血地去做一些沒有意義的小事」，那些可能沒有目的、沒有利害得失，卻讓青春橫衝直撞的熱情，在現今社會似乎難以再現。

▲《琳達！琳達！》上映20週年，當年就找到如今已是國際影后的裴斗娜（右一）演出。（圖／劇照）



「我覺得現在的年輕人去拍這樣子的一個青春故事的話，他們已經沒有辦法像我們20年前那樣子橫衝直撞，我覺得現在小朋友會更加精明，也會更靈活，這種東西是沒辦法控制的。」而20年前後，最大的改變就是社群媒體的崛起，山下敦弘也直言，自己是「進入這個時代之前的人類」，所以少用社群，單純是「不知道為什麼要用」，他也自嘲：「我就是還沒進入那個時代的大叔」。

《琳達！琳達！》有個片段，是大人覺得自己還是小孩，小孩卻覺得自己是大人的描述。至於是何時開始覺得自己是大人？山下敦弘笑說：「在我心中，我現在都還覺得，我沒有成為大人。」但他回憶，在拍攝《苦役列車》時，34、35歲的他第一次感受到「這就是我的工作」。

▲山下敦弘至今仍很少使用社群媒體，他笑說，就是單純不知道「為什麼要用」。（圖／高雄電影節提供）

他回憶道：「在年輕的時候，很多工作人員年紀都比我大，我就會有點怕被稱為導演。可是一直到後來40歲左右的時候，身邊的工作人員差不多都變成平輩的，到後來我甚至是整個片場年紀最大的，我是到這個時候，對於自稱『導演』這件事情，變得比較不會抗拒。」