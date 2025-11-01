ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粿粿17分鐘完整懺悔全文
2波水氣來襲「今晚起北台濕涼」　
Energy休團不能來！日天團找2人救場
錦雯清唱6個字「遭索取5萬元版權費」　李竺芯首露面：欣然接受

記者蔡琛儀／台北報導

第16屆金音創作獎頒獎典禮今（1日）登場，金曲台語歌后李竺芯將和金曲樂團百合花將一同登台演出。前陣子錦雯在八點檔隨口唱了李竺芯的〈足芳足芳〉，遭到唱片公司收取5萬元版權費，她今首次露面談論此事，「不管怎麼樣，我欣然接受這個體驗。」

▲▼李竺芯出席第16屆金音創作獎頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲李竺芯今年金曲獎爆紅。（圖／記者李毓康攝）

李竺芯直言：「不管是影視還是音樂創作，我們要彼此尊重，尊重創作者。」至於心情上是否受影響？她表示：「我覺得任何事情的發生，都是有我應該學習的地方，所以不管怎麼樣，發生心情是怎麼樣，我覺得都是一種體驗，欣然接受這個體驗。」

不過李竺芯在金曲大放異彩，金音獎卻全數摃龜，笑說：「我也有報名金音獎，結果0項入圍，其實這就是金音獎的中心主旨。」坦言心情難免失落，但前陣子得以在「超犀利趴」和天團「五月天」合作，她很感謝前輩能給這次的機會，讓她能第一次前進高雄巨蛋。

▲▼李竺芯+百合花出席第16屆金音創作獎頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲李竺芯與百合花出席第16屆金音創作獎頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

此外，李竺芯在金曲獎的穿搭全身行頭僅花約5000元，蔚為話題，現在鍍金了，她幽默說：「現在有比較多錢，所以升級了。」但還是選擇支持本土的台灣設計師品牌。

