專訪／山下敦弘20年前「如何相中裴斗娜」大揭秘！　全靠奉俊昊「神助攻」

記者蕭采薇／專訪

2005年上映的經典日片《琳達！琳達！》不僅是無數影迷心中的青春聖經，更是如今已是國際影后的裴斗娜，第一部走出韓國的作品。時隔近20年，導演山下敦弘近日接受《ETtoday星光雲》專訪，也揭開20年來的謎團，揭露當年如何「拐」到裴斗娜，以及與奉俊昊導演那段「不打不相識」的緣分。

▲裴斗娜20年前第一次國際合作，就是在日片《琳達！琳達！》演出女子高中生的樂團主唱。（圖／劇照）

裴斗娜的「專注」與奉俊昊的「神助攻」：眼光好，但緣分更奇妙！

《琳達！琳達！》當年選中裴斗娜演出，如今她已是國際影后，山下敦弘是否覺得自己眼光獨到？他毫不猶豫地說：「有，就覺得我眼光很好，很會挑人！」但他坦言，當時沒想到裴斗娜會成為國際巨星，「但在拍《琳達！琳達！》的時候，我很明顯可以感受到，她在所有的演員群裡面，是最專注在自己表演上面的。所以後來她有這麼好的發展，其實我不意外，我雖然沒有想過，但我也不意外，我會覺得以她的努力跟天分，他是可以做到的。」

▲坊間傳言山下敦弘是靠奉俊昊牽線，才請到裴斗娜演出《琳達！琳達！》，但事實並不然。（圖／高雄電影節提供）

至於當年如何找到裴斗娜，坊間傳聞是透過奉俊昊導演牽線。山下敦弘揭開了這段奇妙的緣分：「當年我是先在一個電影節認識奉俊昊導演，那時候是我的電影去參加競賽片，然後奉俊昊是評審，所以他看過我的電影，然後我們也在那邊互相認識，他就記住我這樣子。」

而山下敦弘也是因為看了奉俊昊的電影，然後覺得裴斗娜不錯，就去邀約她來演出。裴斗娜收到邀約後，去找奉俊昊論，問他：「欸，日本有人找我拍片，你覺得怎麼樣？」

▲《琳達！琳達！》上映20週年，裴斗娜（左二）當年飾演從韓國剛轉學到日本的女高中生。（圖／劇照）

奉俊昊當時一看是山下敦弘，就說：「我之前看過他的片子，我覺得他蠻有才華，你可以試看看。」山下敦弘笑說：「所以在他的推薦之下，裴斗娜才願意接演的，其實並不是我和奉俊昊導演私下有什麼交情。」這段「神助攻」的緣分，也為影壇留下了一段佳話。

山下式幽默：不是搞笑，是人性中的「滑稽不堪」

山下敦弘的電影中常有許多幽默橋段，但這些幽默往往帶有一絲尷尬或苦澀，而非純粹的搞笑。他解釋：「我自己是比較喜歡的人性中，那些比較滑稽不堪，反而會讓人家容易失笑的那種小事。我片中的幽默，並不是透過一些動作或者是講一些有趣的內容，而是真的是從生活之中的一些人性的小缺點、小失態而衍生出來的。」他認為，在讓人忍不住失笑之後，又留下一種淡淡的哀傷，這樣的情緒最適合他的作品。

▲山下敦弘的帽子造型多變，他坦言，壓力大的時候，就喜歡買帽子。（圖／高雄電影節提供）

訪談最後，當被問及他那總是多變的帽子收藏時，山下敦弘坦承：「我經常戴的，大概就三、四頂左右，可是我有時候拍片壓力太大，或者是平常需要放鬆的話，我去買東西，的確很容易就不知不覺買了帽子回家。所以一定要講放在家裡的帽子，其實應該也有超過20頂以上。」這位對「不完美」情有獨鍾的導演，連對帽子都有著一份隨性又可愛的執著。